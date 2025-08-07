Respalda Tamaulipas creación del Bachillerato Nacional

En el marco de la LXIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, respaldó firmemente la creación del Bachillerato Nacional, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y promovida por la Secretaría de Educación Pública.

Durante este encuentro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la SEP tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, y subrayó que este nuevo modelo educativo busca reducir la deserción escolar y ampliar el acceso de las y los jóvenes a la Educación Media Superior y Superior.

En representación del Gobierno de Tamaulipas, el titular de la Secretaría de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, participó activamente en los trabajos de la CONAEDU, donde se acordó implementar el Bachillerato Nacional a partir del ciclo escolar 2025-2026 en todas las entidades federativas.

Este nuevo modelo permitirá que los estudiantes egresen con una doble certificación: una académica y otra técnica, lo que facilitará tanto su ingreso al nivel superior como su incorporación al sector productivo. Además, fortalece el enfoque técnico, académico y humanista de la educación media superior.

Con esta reforma, Tamaulipas se suma al objetivo nacional de alcanzar una cobertura del 85 % en Educación Media Superior para el año 2030, ampliando las oportunidades educativas para la juventud tamaulipeca.

