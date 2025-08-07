Cerrar X
Tamaulipas

Se ordenaron tres nuevos sacerdotes en Ciudad Victoria

En una emotiva ceremonia, tres hombres consagraron su vida a Dios y fueron ordenados sacerdotes en Victoria, Tamaulipas por el Monseñor Óscar Tamez

  • 07
  • Agosto
    2025

Durante la misa celebrada en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, por el Obispo de la Diócesis de Victoria, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, consagraron su vida a Dios y se ordenaron como nuevos sacerdotes Edgar Martínez Cepeda en el municipio de Villagrán, Ramiro Requena Rodríguez en Güémez y Néstor Daniel Sánchez en Victoria.  

La ordenación de nuevos sacerdotes siempre es un momento significativo para la comunidad católica, y en Victoria, esto seguramente traerá nuevas energías y oportunidades para el servicio y la espiritualidad en la región. 

Y así dieron la bienvenida por parte de la feligresía al Padre Néstor Daniel Sánchez Portes, quien estará a partir de la fecha en la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, ubicada en el 8 Morelos de esta ciudad capital, con música de batucada, gritos, globos y aplausos.


