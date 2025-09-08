Suspenden proceso de visas para operadores de carga

En diferentes plataformas de redes sociales, operadores de tractocamiones han difundido que les negaron la visa láser en el Consulado de Estados Unidos, porque la entrevista fue en inglés y no la aprobaron.

Debido a la preocupación por esta situación, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una guía de prensa sobre este tema, en el que da a conocer que están suspendidas las visas para choferes de tractocamiones.

“El Departamento ha suspendido temporalmente el procesamiento de visas de trabajo para solicitantes que buscan operar camiones comerciales en Estados Unidos, en las clasificaciones de visa H-2B, E-2 y EB-3, con el fin de realizar una revisión integral e interinstitucional de los protocolos de evaluación y verificación utilizados para determinar sus calificaciones para obtener una visa estadounidense”, refiere el comunicado.

Esta pausa se aplica a todas las nacionalidades y no está dirigida a ningún país en particular.

De acuerdo con el comunicado, el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones de gran tamaño en las carreteras de Estados Unidos, genera serias preocupaciones de seguridad pública y amenaza los medios de vida de los camioneros estadounidenses.

“Estamos tomando esta medida para proteger vidas estadounidenses y salvaguardar la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EE.UU”, refiere la publicación.

Todos los solicitantes de visa que busquen operar camiones comerciales en Estados Unidos, seguirán sometiéndose a un proceso de evaluación y verificación exhaustivo, sin importar la clasificación de la visa.

¿Cómo determinarán el dominio del inglés?

El proceso de entrevista consular en persona es fundamental para evaluar el dominio del inglés.

Los oficiales consulares evaluarán la elegibilidad del solicitante en función de su solicitud y durante la entrevista en persona.

Cada vez que alguien solicita una visa estadounidense, un oficial consular revisa los hechos del caso y determina si el solicitante es elegible para la visa según la ley de Estados Unidos.

“¿Los conductores de camiones pueden usar una visa B-1 o BCC para operar en EUA? En ciertas circunstancias, los conductores extranjeros pueden usar una visa B-1 para entrar temporalmente a EUA y participar en transporte comercial internacional, siempre que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad y la actividad sea consistente con los términos de la visa.

“De manera similar, una BCC, cuando se usa junto con un pasaporte válido, puede permitir una entrada limitada en estatus B-1 para ciudadanos mexicanos elegibles”.

Sin embargo, el estatus B-1 no autoriza empleo ni transporte nacional dentro de Estados Unidos. Los conductores deben estar involucrados en tránsito internacional, por ejemplo entregar mercancías de México o Canadá a Estados Unidos o recoger mercancías en Estados Unidos para entregarlas en el extranjero.

Las rutas domésticas o entregas de punto a punto dentro de Estados Unidos no están permitidas bajo la clasificación B-1.

¿Cuánto tiempo durará la pausa en el procesamiento de visas?

El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad pública, incluidas las carreteras de Estados Unidos.

Esta pausa permanecerá en vigor mientras el Departamento de Estado, en coordinación con los Departamentos de Trabajo y Seguridad Nacional, realice las actualizaciones necesarias a los protocolos de evaluación y verificación utilizados para determinar las calificaciones de los solicitantes de visa.

