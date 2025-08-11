Cerrar X
Tamaulipas

Vecinos someten a presunto ladrón en fraccionamiento Ventura

Ante la falta de operativos efectivos, son cada vez más los ciudadanos que se arman de valor para detener a quienes sorprenden cometiendo ilícitos

  • 11
  • Agosto
    2025

Alrededor de las 11:00 de la noche del domingo 10 de agosto, residentes de la calle Punta Cádiz, en el fraccionamiento Ventura, sometieron a un sujeto que ingresó a una vivienda, al considerar que intentaba cometer un robo.

De acuerdo con testimonios, la rápida reacción de los vecinos impidió que el presunto delincuente escapara.

Este hecho fue dado a conocer por medio de redes sociales y aseguran que al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal para tomar conocimiento de los hechos y resguardar al individuo, quien fue entregado a las autoridades correspondientes.

Ante la falta de operativos efectivos y la percepción de inseguridad, son cada vez más los ciudadanos que se arman de valor para detener a quienes sorprenden cometiendo ilícitos. Aunque la ley no permite que particulares ejerzan justicia por mano propia, esta se ha convertido en una alternativa a la que recurren quienes se sienten desprotegidos o han sido víctimas de la delincuencia.

Este incidente refleja el creciente hartazgo social y la necesidad de acciones más contundentes por parte de las autoridades para prevenir y atender los delitos en las colonias y fraccionamientos de Reynosa.


