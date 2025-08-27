Celebra Congreso de Coahuila el Foro 'Voz Joven'
En el Congreso de Coahuila se llevó a cabo el Foro 'Voz Joven' con el objetivo de recopilar propuestas, inquietudes y reflexiones de los jóvenes de Saltillo
Este jueves en el Congreso de Coahuila se llevó a cabo el Foro Juvenil “Voz Joven”, un espacio de diálogo impulsado por el Poder Legislativo, con el objetivo de recopilar propuestas, inquietudes y reflexiones de los jóvenes de Saltillo en temas como medio ambiente, seguridad, emprendimiento, igualdad de género, salud y deporte.
En este evento fue encabezado por la diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la Comisión de Jóvenes y Niñez del Congreso.
Otros de los participantes que acudieron fueron la diputada Magaly Hernández Aguirre; el licenciado Luis Arcadio De La Peña, director del CBTIS 97; así como estudiantes de Facultades y Universidades de distintos puntos de la ciudad.
Durante este foro se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes identificar problemáticas que los afectan, mismos que presentaron propuestas y soliciones a las mismas.
