Cerrar X
Celebra_Congreso_de_Coahuila_el_Foro_Voz_Joven_46e54004c9
Coahuila

Celebra Congreso de Coahuila el Foro 'Voz Joven'

En el Congreso de Coahuila se llevó a cabo el Foro 'Voz Joven' con el objetivo de recopilar propuestas, inquietudes y reflexiones de los jóvenes de Saltillo

  • 27
  • Agosto
    2025

Este jueves en el Congreso de  Coahuila se llevó a cabo el Foro Juvenil “Voz Joven”, un espacio de diálogo impulsado por el Poder Legislativo, con el objetivo de recopilar propuestas, inquietudes y reflexiones de los jóvenes de Saltillo en temas como medio ambiente, seguridad, emprendimiento, igualdad de género, salud y deporte.
 
En este evento fue encabezado por la diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la Comisión de Jóvenes y Niñez del Congreso.

Celebra Congreso de Coahuila el Foro 'Voz Joven'

Otros de los participantes que acudieron fueron  la diputada Magaly Hernández Aguirre; el licenciado Luis Arcadio De La Peña, director del CBTIS 97; así como estudiantes de Facultades y Universidades de distintos puntos de la ciudad.
 
Durante este foro  se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes identificar problemáticas que los afectan, mismos que  presentaron propuestas  y soliciones a las mismas.

Celebra Congreso de Coahuila el Foro 'Voz Joven'
 
Este formato busca fomentar la participación activa, el pensamiento crítico y el compromiso social, convirtiendo al foro en una plataforma para escuchar, proponer, impulsar y ejecutar políticas públicas en beneficio de las y los jóvenes.
 
Otro de los objetivos es la elaboración y presentación de iniciativas de ley que permitan a las juventudes de Saltillo incidir de manera efectiva en el marco normativo del Estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_27_at_8_57_25_PM_5465e2060b
Presentan Armida Serrato y Perla Villarreal su primer informe
militares_bukele_0ba4f473fc
El Salvador extiende por 42.ª vez el régimen de excepción
Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_21_25_PM_2786551565
Polémica por sacerdotisa anglicana en misa con obispo Vera
publicidad

Últimas Noticias

Llama_Gertz_Manero_a_ganarle_las_calles_a_la_delincuencia_774bd8c55a
Llama Gertz Manero a 'ganarle' las calles a la delincuencia
Kim_Jong_Un_se_reunira_con_Xi_y_Putin_en_desfile_militar_en_China_cd3366ccda
Kim Jong Un se reunirá con Xi y Putin en desfile militar en China
Localizan_con_vida_a_joven_reportado_como_desaparecido_en_Reynosa_937040b155
Localizan con vida a joven reportado como desaparecido en Reynosa
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×