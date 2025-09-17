Cerrar X
EH_UNA_FOTO_88c7288956
Coahuila

Continúa limpieza y deshierbe en plazas y calles de Ramos Arizpe

Las brigadas de Servicios Primarios embellecen plazas y calles de Reynosa con un programa permanente de limpieza y deshierbe

  • 17
  • Septiembre
    2025

Las brigadas de Servicios Primarios del Gobierno Municipal mantienen un programa permanente de limpieza y deshierbe en plazas y calles de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar los espacios públicos en condiciones óptimas para la comunidad.

Este miércoles, por indicaciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se atendió la colonia Parajes de Los Pinos, donde se realizaron labores de limpieza en la plaza pública, así como en las calles cercanas a la secundaria técnica No. 97 “Manuel H. Gil Vara”. 

Entre las acciones destacaron el retiro de escombro, descacharrización, barrido de banquetas y remoción de zacate.

El presidente municipal subrayó que estas tareas son parte de la estrategia para fortalecer la calidad de vida en los barrios: 

“Cuando los espacios públicos están en óptimas condiciones, elevamos la calidad de vida de las familias y brindamos a los estudiantes entornos más seguros y agradables para su desarrollo”, expresó.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_37ad2795f6
Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_00966f3dc7
Reconoce San Pedro a elementos de Protección Civil
sismo_montemorelos_e794828467
Terremoto de 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami en EUA
EH_UNA_FOTO_f6b4666355
Realizan Merca Tec en el Instituto Tecnológico de Saltillo
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×