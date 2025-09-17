Continúa limpieza y deshierbe en plazas y calles de Ramos Arizpe

Las brigadas de Servicios Primarios del Gobierno Municipal mantienen un programa permanente de limpieza y deshierbe en plazas y calles de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar los espacios públicos en condiciones óptimas para la comunidad.

Este miércoles, por indicaciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se atendió la colonia Parajes de Los Pinos, donde se realizaron labores de limpieza en la plaza pública, así como en las calles cercanas a la secundaria técnica No. 97 “Manuel H. Gil Vara”.

Entre las acciones destacaron el retiro de escombro, descacharrización, barrido de banquetas y remoción de zacate.

El presidente municipal subrayó que estas tareas son parte de la estrategia para fortalecer la calidad de vida en los barrios:

“Cuando los espacios públicos están en óptimas condiciones, elevamos la calidad de vida de las familias y brindamos a los estudiantes entornos más seguros y agradables para su desarrollo”, expresó.