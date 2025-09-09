Gasolineras en Saltillo desmienten desabasto, hay retrasos leves

A pesar de los rumores que han circulado en los últimos días, propietarios y administradores de estaciones de servicio en Saltillo aseguraron que no hay desabasto de gasolina en la ciudad.

Durante un recorrido por diferentes puntos, se observó que el suministro continúa con normalidad, aunque con algunas demoras en la entrega de gasolina verde (Magna).

Los encargados explicaron que la alta demanda de gasolina Magna ha provocado ligeros retrasos en la logística de distribución por parte de PEMEX, lo que ha reducido los márgenes de reserva con los que normalmente operan.

Sin embargo, reiteraron que aún cuentan con suficiente producto para cubrir el consumo diario sin afectar a los automovilistas.

En contraste, algunas estaciones que dependen de proveedores extranjeros han enfrentado retrasos más marcados, aunque estos casos son aislados.

Mientras el suministro nacional continúe fluyendo, los gasolineros descartan la posibilidad de una escasez generalizada en la capital coahuilense.

