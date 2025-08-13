Cerrar X
Coahuila

Identifican a 3 mineros más de Pasta de Conchos

Las labores de recuperación e identificación de víctimas en la mina Pasta de Conchos registraron avances importantes esta semana

Las labores de recuperación e identificación de víctimas en la mina Pasta de Conchos registraron avances importantes esta semana.

De los ocho restos recuperados, tres ya fueron identificados, quedando 40 aún por rescatar.

Elizabeth Rábago, viuda de Gilberto Rico Montelongo, se mostró satisfecha con los avances que les dieron a conocer.
“Muy buenos avances.

De los tres mineros que venían a dar conocimiento de su identificación, dos están en petición de las familias que no quieren hacerlo público”.

Rábago mencionó que las familias solicitaron no hacer público su reconocimiento y, públicamente, solo se dio a conocer la identificación de Amado Rosales, originario de Agujita.

En entrevista, informó que este fin de semana, en las labores de búsqueda, se localizaron botellas, jarras e incluso un casco, elementos que acompañaron los recientes hallazgos de restos humanos.

De acuerdo con la información que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionó, familiares de dos de los mineros solicitaron mantener en reserva la identidad de sus seres queridos, mientras que la familia de Amado Rosales, originario de la Villa de Agujita, autorizó la divulgación del nombre del minero rescatado.


