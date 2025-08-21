Cerrar X
Coahuila

Impulsan programa de útiles a bajo costo en Coahuila

Diputadas se sumaron al programa de útiles escolares a bajo costo, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes cuenten con lo indispensable

  • 21
  • Agosto
    2025

La diputada Edna Dávalos al igual que otros diputados del PRI se sumo al programa de útiles escolares a bajo costo, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes cuenten con lo indispensable para iniciar el nuevo ciclo escolar.

El paquete tendrá un costo simbólico de 50 pesos e incluye: 3 cuadernos profesionales de raya, 2 cuadernos profesionales de cuadro grande, una caja de 12 colores de madera, 3 lápices, 3 plumas, 1 sacapuntas y 1 borrador.

La entrega se llevará a cabo este jueves 21 de agosto, en un horario de 10:00 am a 1:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm, en las oficinas de gestión de la diputada, ubicadas en las colonias Zona Centro, Manantiales y Analco, hasta agotar existencias.

Durante el anuncio, Edna Dávalos expresó su compromiso con la educación y con el bienestar de las familias de su distrito. 

Este programa se suma a una serie de acciones que la legisladora ha impulsado para estar cerca de la gente, demostrando que su trabajo no se limita al Congreso, sino que se refleja en apoyos concretos que atienden las necesidades del día a día.


