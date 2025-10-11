Cerrar X
Colombia humilla 4-0 a México y exhibe al 'Vasco'

James Rodríguez lució pródigo con un par de asistencias y el centro que dio lugar a otro tanto, y Colombia borró a México de la cancha para golearlo el sábado

  • 11
  • Octubre
    2025

James Rodríguez lució pródigo con un par de asistencias y el centro que dio lugar a otro tanto, y Colombia borró a México de la cancha para golearlo el sábado 4-0 en un duelo de preparación para dos selecciones que disputarán el Mundial del próximo año.

Jhon Lucumí abrió la cuenta a los 16 minutos ante la displicente defensiva mexicana, que lo dejó rematar con la pierna derecha un preciso centro de tiro libre que le sirvió James para batir al arquero Luis Ángel Malagón.

Luis Díaz amplió a los 56, luego de que James le mandó un pase desde el mediocampo para que se enfilara al área y sentenciara con un suave toque bombeado para darle una clara ruta a la victoria cafetera en el AT&T Stadium.

AP25285113860386.jpg

La goleada llegó con un potente remate de Jefferson Lerma a los 64, luego de que James volvió a cobrar un tiro libre que trató de despejar Erik Lira, quien en cambio dejó el balón a merced del centrocampista que lo mandó a las redes.

Colombia que fue tercera de la eliminatoria al Mundial, lució letal en las jugadas a blaón parado.

“Somos un equipo, trabajamos como tal y estamos en esos detalles. Hoy otra vez pudimos competir con pelota parada, pero la verdad es que depende mucho más allá de la zona que vamos a buscar o de lo que estudiamos al rival, de la pegada de James o... de que tenemos muy buenos cobradores de faltas, que eso es la mitad te diría del logro”, dijo el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

G3Bs68XWEAEGJvg.jpg

Ya sin James en el campo, Johan Carbonero selló la goleada a los 87, con una nueva descolgada en la que venció a Malagón, quien realizó una salida deficiente para dar cifras definitivas a la debacle de uno de los coanfitriones del próximo Mundial, que quedó asolado por las dudas.

“Cualquier cosa que comente después de un 4-0 puede sonar a cualquier cosa y asumo mi responsabilidad”, dijo el entrenador mexicano Javier Aguirre. “Creo que los cuatro goles, por la forma como los entrenamos, son evitables. Nos falta un poquito de saber competir mejor… Ese es el aprendizaje de hoy”.

El conjunto colombiano igualó en 10 triunfos al Tri en sus duelos históricos, en los que también han empatado en nueve ocasiones. Esta rivalidad se ha emparejado y ahora Colombia tiene el diferencial de goles a su favor con un 31-29 histórico.

G3BlzkjWsAAKFhh.jpg

“Lastimosamente, se ve muy catastrófico esto de 4-0. Honestamente, no era algo que esperáramos. Es una preparación, lo sabemos, pero debemos tener un poquito de atención en los goles, porque son dos a pelota parada y dos en transiciones”, reconoció el defensa mexicano Jorge Sánchez.

Ambas selecciones tienen segura su participación en la justa del orbe del próximo año, México como uno de los países sede junto con Estados Unidos y Canadá, mientras que Colombia avanzó como uno de los clasificados de la Conmebol.

James, estrella actual del León de la Liga MX, volvió a hacer gala de su soberbio golpeo con el pie izquierdo, cuando desde la banda derecha sacó una comba en el tiro libre pegado a la línea, que superó a la barrera de dos elementos para que Lucumí lo mandara al fondo de las redes con su remate de derecha. Su pase a Díaz y luego el nuevo centro al área dejaron en evidencia los problemas defensivos del conjunto mexicano.

G3BkuE6WIAAbuQH.jpg

El Tri volvió a contar con el veterano Hirving Lozano dentro de los convocados, así como en los anteriores dos encuentros amistosos. Fue hasta la última jugada del partido que el equipo logró su mejor opción con un remate del naturalizado Germán Berterame que dio en el poste.

Para el Tri de Javier Aguirre, quien está en su tercera etapa en el banquillo nacional de México, esta fue su tercera derrota en 18 partidos. En los más recientes tres furlod amistosos, ante Japón y Corea del Sur, el combinado mexicano no ha ganado luego de haber solventado esos partidos con empates de 0-0 y 2-2 en la anterior fecha FIFA de septiembre.

“Hoy no pudimos, simplemente fueron mejores. Tiraron cuatro veces a puerta y metieron cuatro goles. Nosotros no fuimos capaces de siquiera hacer uno”, reflexionó Aguirre. “Para mí sería muy fácil justificar eso, que tenemos bajas importantes y que el rival tiene jugadores de un nivel superlativo, pero simplemente cuando pierdes es difícil buscar un solo argumento. Es cierto que podemos hacer mejor las cosas”.

G3BhaKcXgAAs6bi.jpg

Después de esta derrota, el combinado mexicano volverá a su país para enfrentar el martes a Ecuador en Guadalajara. Será un nuevo enfrentamiento ante un rival que estará en el Mundial de Norteamérica.

Colombia jugará otro duelo amistoso ese mismo día contra otro de los organizadores de la Copa del Mundo. Chocará en Nueva Jersey ante Canadá.


