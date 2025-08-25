Debuta en Rusia el futbolista más alto de la historia

El fútbol es el deporte más popular del mundo porque aunque existe profesionalmente desde hace más de 160 años, nunca se han terminado las historias para contar y ahora dio un nuevo capítulo bastante particular.

El protagonista es el jugador Pavel Podkolzin, delantero centro y fichaje reciente del Amkal Moscow de Rusia, un equipo amateur que fue invitado a la Copa de Rusia, donde se enfrentó al FK Kaluga en la segunda ronda del certamen.

Lo llamativo de este encuentro no fue que un equipo no profesional estuviera en el encuentro, tampoco fue extraño que Podkolzin tuviera su debut profesional nada menos que a los 40 años; lo sorprendente es su estatura, pues mide 2.26 metros.

Pavel Podkolzin nació el 15 de enero de 1985 en Novosibirsk, en la todavía República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que era parte de la Unión Soviética. Aunque se volvió conocido por este encuentro de fútbol, su carrera deportiva la hizo en el basquetbol, donde incluso llegó a la NBA.

Su trayectoria comenzó en el Lokomotiv de su país, luego pasó a Italia con el Pallacanestro Varese, de ahí estuvo con los Dallas Mavericks por dos temporadas y regresó a Europa, donde pasó por siete equipos y tres veces más por el Lokomotiv. Aunque no llegó a ser estrella, participó en el Eurobasket Sub 16 de 2001, donde fue subcampeón con su selección.

Esto lo colocaría como el futbolista más alto de todos los tiempos que haya disputado un partido profesional, pues aunque hay elementos que superan los dos metros, Pavel es casi 20 centímetros más alto que su más cercano "perseguidor" por esta distinción.

Algunos de los jugadores de mayor estatura de los que se tiene registro son Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, quien mide exactamente 2.00 metros, otro histórico es Peter Crouch, delantero inglés del Liverpool que mide 2.01 metros; Tomáš Holý, arquero checo que mide 2.06 metros o el anterior amo del trono, Kristof Van Hout, quien mide 2.08 de altura.

Aunque solo jugó 19 minutos, Pavel llamó la atención del mundo, pues aunque compartió cancha con jugadores muy altos, todos se veían pequeños a su lado, incluso uno de sus compañeros tuvo que saltar para poder saludarlo. Como pilón, su equipo ganó 1-0 y avanzó de ronda.

El siguiente partido de Podkolzin y el Amkal Moscow será el martes 9 de septiembre por la Tercera Ronda de la Copa de Rusia ante el Salyut Belgorod de segunda división.

