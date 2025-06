Ferrari mantiene su dominio y gana las 24 Horas de Le Mans

Ferrari consolidó su dominio en las 24 Horas de Le Mans al ganar por tercer año consecutivo en la 93.ª edición, esta vez con una victoria sorprendente de AF Corse con el auto número 83, pilotado por Robert Kubica, Ye Yifei y Philip Hanson.

Los vehículos oficiales de Ferrari, que habían ganado en 2023 y 2024, terminaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente, tras órdenes de equipo que impidieron el adelantamiento del coche 50 al 51.

The 24 Hours of Le Mans has chosen its Champion again.



Ferrari take victory for the third year in a row 🐎#WEC #LeMans24 @FerrariHypercar @AFCorse pic.twitter.com/aSTOHRVUyJ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025

La escudería italiana se perfilaba como favorita, liderando el Mundial de Resistencia 2025. Sin embargo, no logró copar el podio, a pesar de que a falta de seis horas para el final dominaban las tres primeras posiciones.

Los Cadillac, que habían mostrado un buen ritmo inicial, perdieron fuerza durante la noche debido al desgaste de los neumáticos, abriendo la puerta a Ferrari.

Ferrari no consiguió un podio completo debido a un pinchazo lento del Ferrari 50 y a un trompo del 51 al entrar a boxes. Estos incidentes permitieron que el Ferrari 83, con su distintivo color amarillo y una estrategia impecable, tomara la delantera y liderara la carrera sin cometer errores significativos, asegurando así una victoria merecida.

Mientras los Ferrari oficiales y el Toyota 8 (que perdió sus opciones por un problema con una tuerca) enfrentaban percances, el Porsche 6 protagonizó una impresionante remontada. Partiendo desde la última posición en la categoría Hypercar debido a una descalificación por exceso de peso, logró ascender hasta el segundo puesto, demostrando un ritmo excepcional, especialmente con Kévin Estre al volante.

Lap it up, crew - you just won LE MANS!! 👏



The #83 takes its rightful place in the victory zone.#WEC #LeMans24 #Ferrari pic.twitter.com/80evRTgTgj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025

La victoria del Ferrari 83 fue particularmente emotiva para Robert Kubica, quien finalmente consiguió un triunfo en Le Mans tras un pasado de desafíos, incluyendo un grave accidente en 2011 que afectó su carrera en la Fórmula 1. Su trayectoria viró hacia las carreras de resistencia, culminando en este histórico triunfo.

Este éxito también marca un hito para China, ya que Ye Yifei se convierte en el primer piloto de ese país en ganar en la prestigiosa prueba de Le Mans, añadiendo un elemento histórico a la ya notable victoria del equipo privado de Ferrari.

A legendary Kubica moment 👑



He gave it his all and now he's king of Le Mans!#WEC #LeMans24 #Ferrari pic.twitter.com/EzlNdgXLp2 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025

En las otras categorías, LMP2 ofreció una lucha reñida hasta los últimos minutos, con el equipo Inter Europol recuperando el primer puesto tras una penalización y adelantando en la última chicana.

En LMGT3, el Porsche número 92 dominó claramente, imponiéndose por más de 30 segundos, mientras que el equipo de Valentino Rossi en BMW, una vez más, vio sus esperanzas de podio esfumarse por un fallo mecánico durante la noche.

