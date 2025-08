FIFA abre registro para boletos del Mundial 2026

La FIFA anunció este jueves el inicio del proceso para adquirir boletos del Mundial 2026, con la apertura del registro para la primera fase de venta, dirigida exclusivamente a tarjetahabientes de Visa, patrocinador oficial del torneo.

La etapa inicial comenzará el miércoles 10 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 19 del mismo mes, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de registrarse para un sorteo preferente, paso clave para acceder a la venta anticipada de entradas.

