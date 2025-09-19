Los Rayados de Monterrey quieren ser... ¡los chavos del 8!

Los Rayados quieren ser los ‘chavos del ocho’… y no porque sean una vecindad o porque en el equipo jueguen el Profesor Jirafales, Don Ramón, el Señor Barriga, Quico, Godínez o Ñoño.

Lo que pasa es que el Monterrey está a un triunfo de ligar ocho victorias en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… y con ello igualarían la marca del club, que es de ocho duelos ganados al hilo, récord que se estableció en la Temporada 1963-1964, en la época de los torneos largos, bajo la dirección técnica del uruguayo Roberto Scarone.

Hace 62 años, La Pandilla logró esta hazaña al vencer a Irapuato, Chivas, Atlante, Nacional, Oro, Necaxa, Toluca y León, del domingo 11 de agosto al sábado 12 de octubre de 1963.

La racha se detuvo el domingo 20 de octubre al caer de visita por 2-0 en casa de los Canarios del Morelia.

Actualmente, los albiazules del timonel Domènec Torrent tienen siete victorias seguidas en el actual campeonato mexicano, tras dar cuenta de Atlético de San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Puebla, Necaxa y Querétaro.

El octavo triunfo lo buscará el superlíder este sábado a las 21:05 horas en el Estadio Monterrey, en juego de la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al recibir al América, tercer lugar de la Tabla General.

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 9 - Mañana sábado

Rayados Vs. América

Estadio Monterrey

21:05 horas

Canal 4 y 8

El récord

Estas son las ocho victorias seguidas de Rayados en la fase regular de la Temporada 1963-1964, en la época de los torneos largos:

Jornada 7: Irapuato 2-3 Rayados… Domingo 11 de agosto de 1963

Jornada 8: Rayados 4-0 Chivas… Viernes 24 de agosto de 1963

Jornada 9: Rayados 3-1 Atlante… Sábado 31 de agosto de 1963

Jornada 10: Nacional 0-1 Rayados… Jueves 12 de septiembre de 1963

Jornada 11: Rayados 2-1 Oro… Domingo 22 de septiembre de 1963

Jornada 12: Necaxa 1-2 Rayados… Domingo 29 de septiembre de 1963

Jornada 13: Rayados 4-3 Toluca… Sábado 5 de octubre de 1963

Jornada 14: Rayados 3-0 León… Sábado 12 de octubre de 1963

La racha actual

Estos son los siete duelos consecutivos ganados por el Monterrey en la actual fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Jornada 2: San Luis 0-1 Rayados… Viernes 18 de julio de 2025

Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas… Sábado 26 de julio de 2025

Jornada 4: León 1-3 Rayados… Lunes 11 de agosto de 2025

Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán… Domingo 17 de agosto de 2025

Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa… Sábado 23 de agosto de 2025

Jornada 7: Puebla 2-4 Rayados… Viernes 29 de agosto de 2025

Jornada 8: Querétaro 0-1 Rayados… Domingo 14 de septiembre de 2025