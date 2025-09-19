Los Rayados de Monterrey quieren ser... ¡los chavos del 8!
La Pandilla busca vencer este sábado al América para ligar ocho victorias en el Apertura 2025 y empatar su propio récord, que data desde la Temporada 1963-1964
Los Rayados quieren ser los ‘chavos del ocho’… y no porque sean una vecindad o porque en el equipo jueguen el Profesor Jirafales, Don Ramón, el Señor Barriga, Quico, Godínez o Ñoño.
Lo que pasa es que el Monterrey está a un triunfo de ligar ocho victorias en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… y con ello igualarían la marca del club, que es de ocho duelos ganados al hilo, récord que se estableció en la Temporada 1963-1964, en la época de los torneos largos, bajo la dirección técnica del uruguayo Roberto Scarone.
Hace 62 años, La Pandilla logró esta hazaña al vencer a Irapuato, Chivas, Atlante, Nacional, Oro, Necaxa, Toluca y León, del domingo 11 de agosto al sábado 12 de octubre de 1963.
La racha se detuvo el domingo 20 de octubre al caer de visita por 2-0 en casa de los Canarios del Morelia.
Actualmente, los albiazules del timonel Domènec Torrent tienen siete victorias seguidas en el actual campeonato mexicano, tras dar cuenta de Atlético de San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Puebla, Necaxa y Querétaro.
El octavo triunfo lo buscará el superlíder este sábado a las 21:05 horas en el Estadio Monterrey, en juego de la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al recibir al América, tercer lugar de la Tabla General.
Ficha
Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 9 - Mañana sábado
Rayados Vs. América
Estadio Monterrey
21:05 horas
Canal 4 y 8
El récord
Estas son las ocho victorias seguidas de Rayados en la fase regular de la Temporada 1963-1964, en la época de los torneos largos:
Jornada 7: Irapuato 2-3 Rayados… Domingo 11 de agosto de 1963
Jornada 8: Rayados 4-0 Chivas… Viernes 24 de agosto de 1963
Jornada 9: Rayados 3-1 Atlante… Sábado 31 de agosto de 1963
Jornada 10: Nacional 0-1 Rayados… Jueves 12 de septiembre de 1963
Jornada 11: Rayados 2-1 Oro… Domingo 22 de septiembre de 1963
Jornada 12: Necaxa 1-2 Rayados… Domingo 29 de septiembre de 1963
Jornada 13: Rayados 4-3 Toluca… Sábado 5 de octubre de 1963
Jornada 14: Rayados 3-0 León… Sábado 12 de octubre de 1963
La racha actual
Estos son los siete duelos consecutivos ganados por el Monterrey en la actual fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:
Jornada 2: San Luis 0-1 Rayados… Viernes 18 de julio de 2025
Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas… Sábado 26 de julio de 2025
Jornada 4: León 1-3 Rayados… Lunes 11 de agosto de 2025
Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán… Domingo 17 de agosto de 2025
Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa… Sábado 23 de agosto de 2025
Jornada 7: Puebla 2-4 Rayados… Viernes 29 de agosto de 2025
Jornada 8: Querétaro 0-1 Rayados… Domingo 14 de septiembre de 2025
