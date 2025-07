México se consagra campeón de flag football ante Australia

El deporte mexicano sigue cosechando frutos en distintas categorías, algunas un poco menos reconocidas en el país, como el flag football, donde el representativo tricolor se alzó como campeón del International Flag Championship de la NFL.

Este torneo celebrado en Canton, Ohio, Estados Unidos vio su primera edición, en la que México se impuso a una potencia de este tipo de deportes como Australia, por marcador de 19-12.

Pablo Gómez takes home the MVP 🗣️ @nflmx 2025 @NFLFLAG Championships on ESPN/NFLN

Luego de una complicada primera mitad en la que se anotaron apenas seis puntos por bando, la quinteta azteca comandada por el coach Alejandro Gómez se enchufó para la segunda mitad, en la que anotó 13 puntos sin respuesta.

Pablo Gómez, fue reconocido como el jugador más valioso de la Final gracias a una intercepción y una recepción claves para la victoria frente a los oceánicos.

The moment Team Mexico won the International Flag Championship 🙌 @nflmx



2025 @NFLFLAG Championships on ESPN/NFLNhttps://t.co/u9u8C2UgX8 to find a league near you pic.twitter.com/wm7VcTWE3w