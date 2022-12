¡Qué buen 'carnaval' de Brasil en el Mundial!

Son los 'amos' de los Cuartos de Final en las Copas del Mundo, ya que registran 14 participaciones en esta ronda.

No conforme con ser el único país que ha estado presente en todas las Copas del Mundo (con un total de 22 ediciones), además de ser la selección que se ha coronado en más ocasiones en el Mundial de futbol soccer (con un total de cinco títulos), Brasil es el equipo que más veces ha participado en Cuartos de Final de una justa mundialista (con un total de 14 fases).



Junto con Alemania, los amazónicos han participado en 14 rondas de la antesala de la Semifinal, misma que arranca este viernes en Qatar 2022, y en la que la ‘Verdeamarela’ se medirá a Croacia este viernes a las 09:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Education City, duelo que transmite Azteca 7.



Atrás de brasileños y teutones, en el tema de más participaciones en Cuartos de Final en el Mundial, aparece Inglaterra con un total de 10, mientras que Argentina y Francia registran ocho.



Entérate

Estos son los 14 Mundiales de futbol soccer en los cuales Brasil disputó la fase de Cuartos de Final:



- Francia 1938



- Suiza 1954



- Suecia 1958



- Chile 1962



- México 1970



- México 1986



- Estados Unidos 1994



- Francia 1998



- Corea y Japón 2002



- Alemania 2006



- Sudáfrica 2010



- Brasil 2014



- Rusia 2018



- Qatar 2022





Nota

En Copas del Mundo, en las ediciones de Uruguay 1930, Brasil 1950, Argentina 1978 y España 1982, se jugó con el sistema de grupos en fase final y por esa razón no hubo ronda de Cuartos de Final, sino que se jugó una segunda fase por medio de grupos y los finalistas de los cuatro sectores pasaron a las Semifinales.





Los partidos

Este viernes:



- Croacia Vs. Brasil, a las 09:00 horas de Monterrey, Estadio Education City, por Azteca 7.



- Países Bajos Vs. Argentina, a las 13:00 horas de Monterrey, Estadio Lusail.



* Este sábado:



- Marruecos Vs. Portugal, a las 09:00 horas de Monterrey, Estadio Al Thumama.



- Inglaterra Vs. Francia, a las 13:00 horas de Monterrey, Estadio Al Bayt, por Azteca 7.