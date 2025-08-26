Revelan fechas tentativas para repechaje del Mundial en México

A menos de un año de que el Mundial 2026 se celebre y comience la fiesta más grande del mundo del futbol, ya se habrían seleccionado las fechas tentativas para el repechaje.

El periodista Diego Medina dio a conocer lo que serían las fechas preliminares para esta “previa” al Mundial, a falta de una confirmación oficial sobre los días en que se jugará el repechaje en México.

Serían Monterrey y Guadalajara las ciudades que recibirán estos encuentros, con dos partidos por sede entre las selecciones de las diferentes confederaciones que no lograron clasificarse de manera directa.

Nuevo León

Estadio de Rayados, Guadalupe

Jueves 26 de marzo (semifinal)

Domingo 29 de marzo (final)

Jalisco

Estadio Akron, Guadalajara

Viernes 27 de marzo (semifinal)

Lunes 30 de marzo (final)

Durante estas cuatro fechas serán seis naciones las que participen por un boleto al torneo más importante de selecciones. Dos de ellas estarán ya preclasificadas a cada una de las finales, mientras que el resto disputará las semifinales.

Se espera que la FIFA haga oficial estas fechas en los próximos días.

Comentarios