Santiago Giménez y el AC Milan son eliminados de la Champions

Santiago Giménez vivió un martes de claroscuros, pues mantuvo su buen momento goleador, sin embargo, su equipo, el AC Milan, fue eliminado de la Champions League y justo por su ex equipo, el Feyenoord.

El escenario parecía idóneo para que los "Rossoneri" avanzaran, puesto que no había pasado ni un minuto de tiempo corrido, cuando el "Bebote" hizo válida la "ley del ex" y abrió el marcador con un buen cabezazo dentro del área chica, el cual llegó luego de un buen re centro de Malick Thiaw. Como era de esperar, el mexicano no celebró su tanto.

Ahí comenzó el el vendaval italiano, con llegadas por ambas bandas y muchos pases hacia el centro del campo buscando un remate. Aunque "Il Diavolo" dominó el trámite, la puntería no estuvo de su lado, pues Reijnders, Joao Félix y Theo Hernández personaron en varias ocasiones.

Cuando parecía que el segundo gol del Milan estaba por llegar, el ya mencionado Theo Hernández se dejó caer dentro del área y como ya estaba amonestado, el francés se fue expulsado por doble amarilla, condicionando el resto del compromiso.

Con el hombre menos, los "Rossonei tuvieron que hacer ajustes, provocando que Giménez saliera del campo al 71'. Lo curioso es que apenas dos minutps después, cayó un gol de Julián Carranza, con el que el Feyenoord recuperó la ventaja en el global y cerró su pase a la siguiente ronda.

Así, el Milan quedó fuera de la Champions League, mientras que los de Róterdam siguen adelante con el sueño europeo. La siguiente prueba para Santi y compañía será el sábado 22 de febrero contra el Torino, por una nueva jornada de la Serie A.

