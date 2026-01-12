Podcast
Escena

Alfredo Olivas anuncia pausa indefinida, no es retiro

El cantante de regional mexicano confirmó un receso sin fecha de regreso por desgaste emocional, aclarando que no se retira definitivamente de la música

Alfredo Olivas, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, cerró una etapa clave de su carrera al anunciar una pausa indefinida de los escenarios, decisión que dejó claro no significa un retiro definitivo de la música.

El cantante informó a finales de 2025 que tomaría un receso sin fecha establecida para su regreso, motivado por desgaste emocional y la necesidad de replantear aspectos personales y profesionales.

“Lo necesitamos”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

El cierre de la gira V1V0

Sus últimos conciertos formaron parte del cierre de la gira V1V0 (Vivo Tour), con presentaciones el 19 y 20 de diciembre de 2025 en la Plaza de Toros México, donde la alta demanda obligó a abrir una segunda fecha.

Ya en 2026, Olivas cumplió con dos fechas finales: el 9 de enero en Arandas, Jalisco, y el 10 de enero en León, Guanajuato.

Durante la presentación, Alfredo Olivas interpretó varios temas que forman parte de su repertorio y que el público coreó a lo largo de la noche.

En el setlist incluyó canciones como “El paciente”, “En definitiva”, “El problema” y “Vete”, con las que mantuvo su concierto hasta las primeras horas del día siguiente, en lo que se convirtió en su última aparición en vivo antes del receso anunciado.

El show de Arandas, de casi cuatro horas, estuvo cargado de emoción y mensajes de agradecimiento a sus fans.

Alfredo Olivas rinde tributo a Yeison Jiménez

Durante su concierto en el Palenque de Arandas, Alfredo Olivas realizó un emotivo homenaje junto a Luis Ángel “el Flaco” en memoria de Yeison Jiménez, cantante colombiano fallecido en un accidente aéreo.

El gesto fue recibido con aplausos por el público y marcó uno de los momentos más significativos de la velada.

“No es una despedida”

Desde el escenario, el intérprete enfatizó que su decisión no es definitiva.

“Estamos con algo de sentimientos encontrados aquí en Arandas, Jalisco, hoy 11 de enero porque ya rebasan las 12, contentos, pero vamos a regresar renovados primeramente Dios, aquí nadie se está despidiendo, es un hasta lueguito” afirmó, dejando abierta la posibilidad de volver renovado y con nueva música.

Seguidores del cantante han expresado sentimientos encontrados, entre la nostalgia por su ausencia y la esperanza de un regreso futuro. Por ahora, no hay nuevas fechas anunciadas, pero el mensaje de Olivas apunta a una pausa de renovación, no a un adiós final.


