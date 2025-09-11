¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura

Cada vez falta menos para la apertura de la Arena Guadalajara, que arrancará el 2 de octubre con el concierto del grupo Maroon 5, por ello, se realizó un recorrido por su interior para presentar las instalaciones a invitados especiales.

La cantante Yuri, quien será la primera mujer latina en actuar en el lugar, estuvo presente y al igual que otros de los asistentes quedó maravillada al ver el monumental recinto, único en su tipo en La Perla Tapatía.

Como la seguridad es muy importante se ha puesto toda la atención en la red contra incendios, en las alarmas visuales y auditivas y en los protocolos automáticos supervisados en un centro de control.

Cada soldadura de la estructura pasó por pruebas de laboratorio, no solo revisiones visuales, lo que garantiza la solidez del inmueble.

Impacto para la ciudad

La inauguración de la Arena Guadalajara marca un hito para una ciudad que carecía de un recinto diseñado específicamente para grandes espectáculos. Hasta ahora, los eventos masivos se distribuían en espacios como la Plaza de Toros Nuevo Progreso o el Estadio Jalisco, mientras que los teatros, como el Diana, ofrecían opciones limitadas en capacidad.

Con la apartura, Guadalajara entra de lleno en el circuito de las grandes giras internacionales.

“Es un lugar que será icónico, un espacio majestuoso que pondrá a Guadalajara en el mapa del entretenimiento mundial”, expresó Yuri, quien llegará al recinto con su tour Icónica.





Comentarios