Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_1_c5a8e87a36
Escena

Madonna regresa a Warner y anuncia nuevo álbum de dance

Madonna sorprendió al mundo con el anuncio de su regreso a Warner Records, el sello discográfico que la acompañó durante los primeros 25 años de su carrera

  • 18
  • Septiembre
    2025

Madonna sorprendió al mundo con el anuncio de su regreso a Warner Records, el sello discográfico que la acompañó durante los primeros 25 años de su carrera.

Tras casi dos décadas lejos de la compañía, la Reina del Pop vuelve a casa para lanzar en 2026 un nuevo álbum de música dance, su primer disco de estudio en siete años.

“Estoy feliz de reunirme con ellos nuevamente y espero con entusiasmo el futuro: hacer música, hacer lo inesperado y, tal vez, provocar algunas conversaciones necesarias”, expresó la artista, quien encara esta etapa con la energía que la ha caracterizado a lo largo de cuatro décadas de reinvenciones.

G1JqgVZXgAEjHCZ.jpg

La noticia fue celebrada por los copresidentes de Warner Records, Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, quienes señalaron: “Madonna no es solo una artista: es el modelo, la transgresora, la fuerza cultural definitiva”.

El proyecto contará nuevamente con la colaboración de Stuart Price, productor del icónico Confessions on a Dance Floor (2005), álbum que marcó una era con éxitos como Hung Up y Sorry.

Con este regreso, se espera que Madonna recupere su esencia de “Reina de la Pista de Baile”, pero con un enfoque renovado y contemporáneo.

La expectativa ya es enorme: su regreso discográfico promete ser uno de los más importantes de la década y podría volver a redefinir el rumbo del pop.

Con más de 400 millones de discos vendidos, siete premios Grammy y una influencia cultural indiscutible, Madonna sigue siendo una fuerza imparable en la música y la cultura global.

El regreso a Warner Records simboliza un círculo que se cierra, pero también la apertura de una nueva era creativa. La Reina del Pop está lista para sorprender al mundo, como si fuera la primera vez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25261624267916_f7f201e515
Walcott gana oro en jabalina en el Mundial después de 13 años
victoria_kuhne_grammy_c4c31326da
Logra Victoria Kühne otra nominación al Grammy
miguel_bose_26215c6579
Miguel Bosé volverá a Bogotá en 2026 con su 'Importante Tour'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133703_554_ab63fb2126
Presentan a Anthony Martial como nuevo refuerzo del Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133412_866_ac7d31d1d8
'Fito' negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T132536_119_4865912336
Caen seis en posesión de armas y droga en Área Metropolitana
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×