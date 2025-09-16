Miguel Bosé volverá a Bogotá en 2026 con su 'Importante Tour'

El intérprete español, Miguel Bosé, regresará a tierras colombianas el próximo 11 de marzo de 2026, cuando se presente en Bogotá como parte de su "Importante Tour".

Este anuncio llega a escasos días de su presentación en el Festival Cordillera, el cual tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital de Colombia.

El cantante de 69 años había adelantado esta noticia el pasado sábado al finalizar su presentación en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde sorprendió a los más de 40,000 asistentes del festival con la confirmación de una nueva cita en el Movistar Arena de la capital colombiana el próximo año.

Esta será la primera presentación en solitario de Miguel Bosé en Colombia en ocho años.

El intérprete español hizo su regreso a los escenarios el pasado 27 de febrero en México, en donde reside desde hace 10 años y en donde ofreció 20 conciertos antes de llevar su gira a Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y A Coruña, entre otras ciudades españolas.

"Importante Tour" también se hará presente en 2026 en otras capitales latinoamericanas como Santiago de Chile, Lima, Quito y San José.

Durante su concierto en el Festival Cordillera de Bogotá, el autor de éxitos como "Amante bandido", "Morena mía" o "Nena" presentó un repertorio que recorrió más de cuatro décadas de carrera y que confirmó que ha dejado atrás los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios desde 2017.