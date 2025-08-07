Regina Murguía dice estar más viva que nunca tras cirugía

Regina Murguía, integrante del grupo musical JNS, fue sometida a una cirugía para quitarle pólipos intestinales, es decir, crecimientos anormales en el tejido del colon, los mismos que al ser analizados resultaron cancerosos.

A través de su cuenta de Instagram, Regina Murguía compartió un par de fotografías junto a un emotivo mensaje en el que agradeció a la vida por brindarle una segunda oportunidad.

Aunque reconoció que no fue un proceso fácil de sobrellevar, aseguró que también resultó transformador.

"Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador.

“Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa”, expresó.

El diagnóstico la sorprendió, pero está optimista y lista para superar esta complicada prueba.

“He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos.

“Gracias a mi familia y a todas las personas que me han estado acompañando, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad”, recalcó.

Mientras se recupera, aprovechó el tiempo y reflexionó sobre su experiencia y envió un contundente mensaje a sus seguidores:

“Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar. La vida es hoy".

Comentarios