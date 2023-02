¿Salvar a tu familia… o salvar a la humanidad?

Llegó el nuevo filme de M. Night Shyamalan. La premisa de Llaman a la Puerta lleva una tétrica decisión para impedir el apocalipsis.

Las vacaciones de una familia en una cabaña se convierten en una aventura en donde deben tomar una seria decisión: Salvarse a sí mismos o evitar el apocalipsis.

Llaman a la Puerta es la nueva película del director M. Night Shyamalan, en donde sus seguidores podrán disfrutar mucho de lo que caracteriza sus películas: Una trama enigmática, impredecible e inesperada.

“La película refleja mi sentimiento actual de que todo lo que está sucediendo en el mundo no pinta bien, y no me parece que está bien, pero creo que estamos luchando juntos en la dirección correcta”, dijo Shyamalan.

El guión, escrito por el mismo Shyamalan está basado en el exitoso libro La cabaña en el fin del mundo de Paul Tremblay: “Adaptamos un libro para hacer esta película, pero esencialmente tomamos una dirección totalmente distinta hacia la mitad de la historia, y eso me hizo sentirme algo ansioso”, confesó el director.



Con las actuaciones estelares de Dave Bautista, Jonathan Groff y Rupert Grint, la cinta hará que el espectador se cuestione qué haría si tuviera que salvar a su familia o salvar a la humanidad, y sólo se puede elegir una opción.





Bautista, quien interpreta al líder de los desconocidos que atormenta a la familia, dijo que aceptó este papel porque representaba la oportunidad de mostrar su calidad como actor. “Por lo general, todos me quieren para papeles de acción. Quería papeles más profundos porque quiero demostrar mi valor como actor”. El filme ya está en cartelera.