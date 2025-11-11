Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_11_at_12_10_45_AM_e0db4b509e
Finanzas

Acereros piden a EUA ir en bloque en tema arancelario

La Canacero solicitó a Washington coordinar una estrategia con México y Canadá para evitar que las medidas proteccionistas afecten al comercio regional

  • 11
  • Noviembre
    2025

La industria acerera de México solicitó a Estados Unidos adoptar una política conjunta o en bloque sobre la imposición de aranceles en este sector.

En su opinión, esa política debería conjuntar a los gobiernos de Norteamérica, ya que eso permitirá que no se afecte a los países socios del T-MEC. 

A través de una postura enviada a la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) aseguró que, por ello, la industria mexicana propone al gobierno de Donald Trump fortalecer las industrias de ambos países. 

Con relación a los aranceles de 25% que se cobran al acero y aluminio desde marzo de 2025 y que se incrementaron a 50% en junio pasado, la Canacero dijo que es necesario fortalecer a ambas industrias y reconocer que más bien se requiere de un trabajo conjunto. 

“La imposición de barreras comerciales para contrarrestar prácticas desleales en el comercio internacional debe realizarse conjuntamente, como socios comerciales. Las medidas que actualmente restringen el libre comercio en Norteamérica impactan negativamente en las economías de nuestros países y obstaculizan el comercio vital para el crecimiento y desarrollo regional”, explicó. 

Para ello deben alinearse las políticas comerciales de los tres países socios a fin de que como bloque se defiendan de las distorsiones en el mercado, sobre todo porque las empresas asiáticas estatales generan exceso de capacidad y participan en mercados internacionales bajo condiciones ilegales. 

Añadió que “el problema no es solo la sobreproducción global de acero y el enorme aumento de exportaciones de China, sino también las inversiones en el extranjero en los llamados países satélite”. 

Dijo que se necesitan definir condiciones de igualdad para defenderse de las prácticas desleales de las importaciones de terceros países, para que existan las mismas condiciones en la región para comprarles productos siderúrgicos de otras economías. 

“Ello eliminará las barreras intrarregionales como, por ejemplo, los aranceles y permitirá una operación bajo las condiciones de mercado abierto”, expuso.

En 2024, la industria acerera de Norteamérica operó al 75% de su capacidad y produjo 106.1 millones de toneladas de acero crudo, frente a un consumo de 130 millones, lo que “muestra que carece de capacidad para producir las toneladas de acero que consume”.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 12.12.45 AM.jpeg

Se defenderá a trabajadores

Ante la preocupación expresada por Tereso Medina, líder de la CTM, sobre el impacto a los trabajadores por la imposición de aranceles estadounidenses al acero, el senador Waldo Fernández aseguró que se defenderá a los trabajadores mexicanos.

El funcionario recalcó que el sector enfrenta medidas injustas que ponen en riesgo la planta productiva nacional y miles de empleos.

Algunos de los datos que se expusieron son que los aranceles del 50% a las exportaciones de acero mexicano hacia Estados Unidos ya han reducido a la mitad la plantilla laboral en empresas del norte del país, con al menos 10,000 empleos directos perdidos en Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Por ello, el líder sindical llamó a la unidad y a que los legisladores salgan a la defensa de la industria.


