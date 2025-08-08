Avala sector privado estrategia económica de Claudia Sheinbaum

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (Comce Noreste) aseguró que el Gobierno Federal está haciendo un buen trabajo en economía, pues las cifras de exportaciones han aumentado en este semestre y el manejo del tema de aranceles ha sido bueno.

Integrantes del Comce indicaron que el Producto Interno Bruto (PIB) de México ha incrementado, gracias a un superávit en exportaciones del 4.4% en este primer semestre del 2025, a comparación del año pasado.

“Estamos exportando más de lo que importamos. La respuesta es: estamos bien en números, estamos bien. Hay que prever esta revisión y prever un crecimiento constante y sostenido con nodos logísticos de clase mundial”, dijo Javier Cendejas, presidente del Comce Noreste.

Según las cifras brindadas por el Comce, en el primer semestre del 2025 México registró un superávit comercial de $1,400 millones de dólares, además de que revirtió el déficit que había en el 2024 de $10,906 millones.

Se le cuestionó sobre si la estrategia de Claudia Sheinbaum sobre los aranceles también ha beneficiado a la economía, a lo cual el Comce comentó que la cautela y el no seguirle el juego a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha beneficiado a México en ese sentido.

“Aplaudimos el Plan México, tiene forma, nos va a ir bien, pero el chiste es concentrarnos y no desviarnos. No hay que distraerse, no ser reactivo. Ese plan incluye proyectos con las Pymes, el tema de bloquear el contrabando documentado que viene de otros países.

“El Gobierno ha actuado con prudencia, paciencia y sin caer en el juego del enojo, porque el menos afectado en esta guerra de aranceles es México, gracias al T-MEC”, agregó Cendejas.

El Comce agregó que, para evitar afectaciones, el Gobierno Federal le tiene que apostar más a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de origen mexicano, para continuar con la tendencia de exportar más de lo que se importa.

