Inician aranceles de EUA a India: prevén impacto por $48,000 mdd

Los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos sobre una serie de productos indios entraron en vigor este miércoles y amenazan con dar un duro golpe al comercio exterior con ese país.

En un primer momento, Donald Trump anunció aranceles del 25% a los productos indios; sin embargo, a principios de este mes firmó una orden ejecutiva con un gravamen adicional del 25% por la compra de petróleo ruso, lo que situó la tasa final en el 50 por ciento.

El gobierno indio estima que los aranceles afectarán exportaciones por un valor de $48,200 millones de dólares.

Las autoridades advirtieron que las nuevas tarifas podrían hacer que los envíos a Estados Unidos sean comercialmente inviables, provocando la pérdida de empleos y la ralentización del crecimiento económico.

Aunque las relaciones comerciales entre las dos naciones se han expandido en los últimos años, siguen siendo vulnerables a disputas sobre el acceso al mercado y a las presiones políticas internas.

Expertos señalan que India es una de las economías que más crece en el mundo y, como resultado de esto, podría enfrentar una desaceleración.

Mientras tanto, las estimaciones del centro de estudios Global Trade Research Initiative, con sede en Nueva Delhi, sugieren que sectores intensivos en mano de obra como los textiles, las gemas y la joyería, los artículos de cuero, la alimentación y la automoción serán los más afectados.

“El nuevo régimen arancelario es un shock estratégico que amenaza con eliminar la presencia de larga data de India en Estados Unidos, causando desempleo en los centros de exportación y debilitando su papel en la cadena de valor industrial”, indicó Ajay Srivastava, fundador del centro de estudios y exfuncionario de comercio indio.

Por ahora, Estados Unidos ha eximido a algunos sectores, incluido el farmacéutico y el electrónico, de los aranceles adicionales, lo que supone un cierto alivio para India, ya que su exposición en estos sectores es significativa.

Planean reformas para amortiguar el golpe

El gobierno indio ha comenzado a trabajar en reformas para impulsar el consumo local y aislar su economía.

Ha tomado medidas para cambiar el impuesto sobre bienes y servicios, o impuesto al consumo, para reducir los costos de seguros, automóviles y electrodomésticos antes de la importante festividad hindú del Diwali en octubre.

Además, el consejo de gobierno se reunirá a principios del próximo mes para decidir si recorta los impuestos.

Los ministerios de Comercio y Finanzas están estudiando incentivos financieros que incluirían tipos de interés favorables en los préstamos bancarios a exportadores.

El Ministerio de Comercio está considerando también otras medidas para ampliar las exportaciones a otras regiones, especialmente a Latinoamérica, África y el sudeste asiático.

Las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea podrían ganar una renovada urgencia mientras India trabaja para reducir su dependencia del mercado estadounidense.

