Se alistan inversiones para México por más de $298,000 mdd

Actualmente México sigue atrayendo inversiones y ya cuenta con un portafolio por $298,000 millones de dólares.

Este monto representa un total 2,000 proyectos que suman inyecciones de capital para el país, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Los 2,000 proyectos que ya se tienen enlistados están categorizados en verde, amarillo y rojo.

El verde significa que está en tiempos para concretarse, amarillo indica que hay dificultades para el sector público sobre la inversión y en donde el gobierno debe brindar apoyo, y en rojo están los que tienen grandes temas a resolver, como permisos o problemas para su realización, explicó el funcionario

“Ese trabajo del portafolio es muy absorbente, pero es decisivo, porque como empresa quieres ver quién te apoya; por ejemplo, citamos a todas las dependencias que intervienen en los proyectos y tuvimos que separar la reunión del número tan grande que es, porque también intervienen los municipios y los estados”, comentó.

Suena fácil, pero es complejo, interviene un gran número de instancias, las disposiciones legales a veces son contradictorias y en general no hay tiempos de resolución, pueden ser 1, 2 o 5 años”, explicó al participar en la convención 'México: impulsando la competencia de América del Norte' organizada por el Council of the Americas.

Explicó que como parte de la promoción para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, distintas dependencias se organizan para brindar incentivos, especialmente con la autoridad recaudadora, pues los impuestos “pueden crear problemas en términos de promoción de la inversión”.

Destacó que el objetivo es mostrar un ambiente propicio para la inversión, en materia de transporte y energía.

“(La inversión suma) $298,000 millones de dólares, faltan algunos, ya los tengo, entonces este monto puede crecer, vamos a trabajar con las empresas, tiene que ver con gestión y respaldo a las inversiones”, agregó Ebrard.

México tiene muchas cosas que hacer por sí mismo para aumentar, mejorar su capacidad competitiva,facilitar el desarrollo del resto del país, no solo de una región de país. En fin, la digitalización, acceso a servicios financieros.

Todo está en el Plan México, pero está entrelazado con esta nueva economía que vemos va a venir, puntualizó

Comentarios