Va México por arancel menor al 15% en exportación de vehículos

En el estira y afloja de las negociaciones con Estados Unidos, México debe apostarle a obtener un arancel menor al 15% en lo referente a la exportación de vehículos.

El titular de la secretaria de Economía, Marcelo Ebrard ejemplificó lo que ya ocurre en este tema con otros países como Japón.

Y es que, economías como esa, Alemania y Corea del Sur están pagando 15% de arancel al exportar vehículos, pero todavía existe la expectativa de que se pueda obtener una mejor negociación para México y así quede mejor posicionado que dichos países.

"Ahorita, en lo que estamos es más o menos que el 84.4% de lo que exportamos no tiene arancel. Sí tenemos arancel en acero, en industria automotriz, con un sistema de descuentos muy complejo, pero el derecho a nuestras exportaciones no lo tiene. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de aquí al término de este plazo para que tengamos la mejor condición posible respecto a todos los demás". aseveró.

"Si Japón va a pagar 15% para exportar vehículos, nosotros tenemos que pagar menos. Si Alemania va a pagar 15% nosotros tenemos que pagar menos. Si Corea del Sur va a pagar 15%, nosotros menos", enfatizó el funcionario federal al participar en la presentación del Polo “Puerta Logística del Bajío”.

Recordó que la primera preocupación del gobierno actual fue lograr que se excluyera a los productos que están dentro del T-MEC de un arancel general del 25 por ciento.

También destacó que solo México y China lograron que Estados Unidos concediera un plazo de 90 días para lograr una mejor negociación en cuanto a los aranceles.

En un renglón ligado, Ebrard mencionó que el país debe estar listo para la revisión del T-MEC que se dará en 2026 y una forma de hacerlo es impulsar los polos de desarrollo.

"Hagamos equipo con diversas iniciativas regionales y estatales. Hacer causa común para que el país este listo para lo que vendrá en julio del 2026.Esto implica inversiones de infraestructura muy grandes, nuevas vías férreas y 12 puertos que se están rehaciendo", subrayó.

