Venta de autos regularizados supera la de vehículos nuevos

El decreto que permite la regularización de autos usados está impactando las ventas de unidades nuevas.

Y es que, según se informó, del 19 de marzo de 2022 al 21 de marzo de este año se han regularizado 1 millón 319,438 unidades ilegales, y esa cifra por arriba del millón 132,751 vehículos nuevos que se han vendido entre marzo del año pasado y febrero de 2023, alertó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores(AMDA).

Esto ha ocurrido ante la entrada en vigor del decreto mencionado y que incluso ya fue extendido hasta junio de este año.

“La nueva ampliación hasta junio de 2023 del decreto que regulariza el contrabando automotriz que acaba de anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace más que evidenciar el fracaso del mismo, ya que no es posible que en 1 año y dos meses que lleva de duración no se haya acabado con este fenómeno”, dijo Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.