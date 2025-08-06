Cerrar X
Deja tiroteo en fuerte militar en Georgia, EUA, cinco heridos

Un tiroteo en Fort Stewart, una base militar en Georgia, dejó cinco soldados heridos. La base fue cerrada y las escuelas cercanas tomaron medidas de precaución

Cinco soldados fueron baleados este miércoles en un tiroteo en una base militar en el estado de Georgia, informó la instalación.

Partes de Fort Stewart en el sureste de Georgia fueron cerradas después de que se reportara un tirador activo en la extensa base del Ejército, declaró un portavoz.

Fort Stewart pidió en Facebook a todo el personal en el área a "permanecer adentro, cerrar y asegurar todas las ventanas y puertas".

Ubicada a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al suroeste de Savannah, Fort Stewart es la base del Ejército más grande al este del río Mississippi. Es el hogar de miles de soldados asignados a la 3ª División de Infantería del Ejército y sus familiares.

"Debido al estado de cierre, todas las puertas de Fort Stewart están actualmente cerradas", indicó el fuerte en las redes sociales.

El tirador se encontraba en el área del 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada, añadió la instalación.

Las tres escuelas primarias del fuerte también están cerradas, sostuvo el superintendente Brian Perry a WTOC-TV. Las escuelas tienen cerca de 1,400 estudiantes, según el Departamento de Defensa.

Tres escuelas justo fuera de la base están tomando medidas similares "por precaución", afirmó en internet el Sistema Escolar del Condado de Liberty.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, indicó en un comunicado que está en contacto con las fuerzas del orden. El representante Buddy Carter, cuyo distrito incluye Fort Stewart, señaló en una publicación en línea que está monitoreando el tiroteo.


