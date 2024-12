Donald Trump lanza amenaza al BRICS con aranceles del 100%

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a los países del BRICS, instándolos a comprometerse a no crear ni apoyar una moneda que sustituya al dólar estadounidense.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump señaló que cualquier intento de los BRICS por reemplazar al dólar sería respondido con aranceles del 100%, afectando su acceso al mercado estadounidense.

La presión de Trump responde a los desafíos recientes al dólar, liderados por Rusia y China, miembros del BRICS que han abogado por una alternativa a la moneda estadounidense.

La idea de una moneda conjunta del grupo fue planteada durante la cumbre del BRICS 2022 en Sudáfrica y, más recientemente, se discutió el sistema “BRICS Bridge” en una reunión en Kazán.

Dicha propuesta, que incluye el uso de monedas digitales y blockchain, busca eludir sistemas tradicionales como Swift.

The idea that the BRICS Countries are trying to move away from the Dollar while we stand by and watch is OVER. We require a commitment from these Countries that they will neither create a new BRICS Currency, nor back any other Currency to replace the mighty U.S. Dollar or, they…