Cerrar X
Hamas_se_encuentra_bajo_presion_atomica_Netanyahu_1597aea686
Internacional

'Hamás se encuentra bajo presión atómica': Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que 'Hamás se encuentra bajo presión atómica' para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes

  • 18
  • Agosto
    2025

Para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que "Hamás se encuentra bajo presión atómica" después de que varias fuentes indicaran que el grupo palestino, que aún no se ha expresado por vía oficial, ha aprobado la última propuesta de alto el fuego.

"Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamás se encuentra bajo presión atómica", dijo Netanyahu en un vídeo mensaje tras reunirse con una división de soldados en Gaza y con el ministro de Defensa, Israel Katz.

Por su parte, Katz achacó la respuesta positiva de Hamás a la presión israelí "de conquistar" ciudad de Gaza, contra la que Israel ha intensificado sus bombardeos pese a que en ella se refugian un millón de personas.

"Vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamás se mostró reacio a negociar ningún acuerdo para la liberación de rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían acercado, de repente está sobre la mesa", dijo Katz en un comunicado tras la misma reunión.

"La razón es clara: solo el temor de Hamás a que tengamos la intención seria de conquistar Gaza lo motiva a negociar", añadió, pese a que en el pasado Hamás ya ha dado luz verde a borradores de propuesta que luego han sido considerados inaceptables por Israel.

Una fuente de seguridad egipcia al corriente de las negociaciones confirmó a EFE que Hamás ha aceptado la última propuesta, y dijo que será comunicada al Gobierno israelí a través de Washington "para presionar a Israel a que la acepte y detenga la operación militar en la ciudad de Gaza".

La propuesta aceptada por el grupo palestino incluye congelar sus actividades militares en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

Los principales escollos, durante meses, para un nuevo acuerdo son la demanda de Hamás de un fin permanente de la guerra y la retirada de todas las tropas israelíes, mientras que Israel busca una tregua temporal y ha expresado sus planes de ocupar ciudad de Gaza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_ataque_tiburones_bahamas_e61e76cf1e
Ataques de tiburón y ahogamientos dejan 4 víctimas en las Bahamas
AP_25222541407522_50be5fa13b
Netanyahu anuncia nueva ofensiva contra Hamás
AP_25222506855844_cc410ab238
Salah cuestiona el 'adiós' de la UEFA al exjugador palestino
publicidad

Últimas Noticias

Copan_ruinas_intervencion_tuneles_2_0aa1b34b1f
Honduras destina un $1 mdd para cuidar ruinas Mayas
b89e92f4_2f43_4db4_a9f1_4ab1dc249cf9_7746da5682
Omisión de cuidados, el reporte con mayor incidencia en Coahuila
Gyvxg_L2_XQAA_Nujn_761d803c8c
Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×