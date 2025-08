Ministro israelí reza en sitio sagrado en disputa

Un ministro israelí de ultraderecha visitó y rezó en el sitio sagrado más delicado de Jerusalén este domingo, provocando condenas regionales y temores de que la provocativa medida pueda escalar aún más las tensiones. La visita se produjo al tiempo que hospitales en Gaza reportaron que 33 palestinos más que buscaban ayuda alimentaria fueron asesinados por fuerzas israelíes.

Con Israel de antemano enfrentando críticas a nivel mundial por condiciones similares a la hambruna en la franja sitiada, la visita de Itamar Ben-Gvir al complejo amenazó con retrasar aún más los esfuerzos de los mediadores internacionales para detener la ofensiva militar de casi dos años de Israel en la Franja de Gaza.

El área, que los judíos llaman Har Habayit (Monte del Templo), es el sitio más sagrado del judaísmo y fue el hogar de los antiguos templos bíblicos. Los musulmanes llaman al sitio Haram Al Sharif (Noble Santuario). Hoy en día es el hogar de la mezquita Al Aqsa, el tercer sitio más sagrado del islam.

Las visitas de funcionarios israelíes se consideran una provocación en todo el mundo musulmán y rezar abiertamente viola un statu quo de larga data en el sitio combustible. Bajo el statu quo, a los judíos se les ha permitido recorrer el sitio pero se les prohíbe rezar, y la policía y las tropas israelíes les proporcionan seguridad. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló después de la visita de Ben-Gvir que Israel no cambiará las normas que rigen el sitio sagrado.

Ben-Gvir hizo la parada tras la difusión por parte de Hamás de videos que mostraban a dos rehenes israelíes demacrados. Los videos causaron un alboroto en Israel y aumentaron la presión sobre el gobierno para llegar a un acuerdo para llevar a casa desde Gaza a los 50 rehenes restantes que fueron capturados el 7 de octubre de 2023 en el ataque que desencadenó la guerra.

Durante su visita, Ben-Gvir pidió a Israel que anexara la Franja de Gaza y alentara a los palestinos a irse, reviviendo una retórica que ha complicado las negociaciones para poner fin a la guerra. Arremetió contra un video que Hamás difundió el sábado del rehén de 24 años Evyatar David mostrándolo esquelético en un túnel oscuro de Gaza, y lo calificó como un intento de presionar a Israel.

Las visitas anteriores de Ben-Gvir al sitio han sido explosivas y han provocado amenazas de grupos milicianos palestinos. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los manifestantes palestinos en y alrededor del sitio avivaron una guerra de 11 días con Hamás en 2021.

La visita del domingo fue rápidamente condenada como una incitación por líderes palestinos, así como por Jordania, el custodio de la mezquita Al Aqsa, Arabia Saudí y Turquía. Los rebeldes hutíes en Yemen aseguraron haber lanzado tres drones hacia Israel; el ejército de Israel indicó que un "objeto aéreo sospechoso lanzado desde Yemen" fue interceptado.

Videos de rehenes israelíes hambrientos y sufriendo

Los videos, lanzados por Hamás y la Yihad Islámica, el segundo grupo miliciano más grande en Gaza, provocaron indignación en todo el espectro político después de que los rehenes, hablando bajo coacción, describieran condiciones sombrías y una urgente falta de alimentos. Decenas de miles protestaron en Tel Aviv el sábado instando a Israel y a Estados Unidos a buscar urgentemente su liberación después de suspender las conversaciones de alto el fuego.

"En este nuevo video, sus ojos están apagados. Está indefenso, y yo también", indicó Tami Braslavski, madre de uno de los rehenes, Rom Braslavski, en un comunicado.

La oficina de Netanyahu informó que habló con la Cruz Roja para buscar ayuda en proporcionarles alimentos y atención médica. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que estaba "horrorizado por los angustiosos videos" y pidió acceso a los rehenes.

Políticos de derecha que se han opuesto a acuerdos con Hamás dijeron que las imágenes reforzaron su convicción de que el grupo miliciano debe ser obliterado de una vez por todas.

"Desde aquí necesitamos lanzar un mensaje y asegurarnos de que a partir de hoy, conquistemos toda la Franja de Gaza, declaremos soberanía sobre toda la Franja de Gaza, eliminemos a cada miembro de Hamás y alentemos la emigración voluntaria", indicó Ben-Gvir en un video publicado en redes sociales luego de su visita al sitio sagrado.

Caos mortal se apodera de puntos de distribución de alimentos

Los palestinos denunciaron más actos mortales de violencia en los centros de entrega de ayuda el domingo, y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó que un miembro de su personal pereció cuando las fuerzas israelíes atacaron su oficina con artillería. El ejército de Israel dijo que estaba revisando la afirmación de la Media Luna Roja. La Cruz Roja lo calificó como un "ultraje" que tantos socorristas hayan muerto en la guerra.

Autoridades hospitalarias señalaron que las fuerzas israelíes mataron al menos a 33 palestinos que buscaban comida, y los testigos describieron cómo enfrentaron los disparos cuando multitudes hambrientas se dirigían a los sitios de entrega de ayuda.

La desesperación se ha apoderado del territorio palestino de más de dos millones de habitantes, que los expertos advierten enfrenta "un escenario de hambruna en el peor de los casos" debido al bloqueo de Israel. No se permitió la entrada de ayuda a Gaza entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, y la ayuda ha sido limitada desde entonces.

Yousef Abed, una de las personas en camino a un punto de distribución, describió estar bajo fuego indiscriminado, viendo al menos a tres personas sangrando en el suelo.

"No pude detenerme y ayudarlos por las balas", lamentó.

Dos hospitales en el sur y centro de Gaza reportaron haber recibido cadáveres levantados de rutas que conducen a los sitios de entrega de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, incluidos 11 muertos en el área de Teina en camino a un punto de distribución en Jan Yunis.

Tres testigos palestinos, entre ellos uno que viajaba por Teina, dijeron a The Associated Press que se registraron tiroteos en las rutas, que están en zonas militares aseguradas por fuerzas israelíes. Añadieron que vieron a soldados abrir fuego contra multitudes hambrientas que avanzaban hacia las tropas. El ejército de Israel indicó que no estaba al tanto de bajas como resultado de sus disparos cerca de los sitios de ayuda en el sur.

Naciones Unidas informaron que 859 personas fueron asesinadas cerca de los sitios de la FHG del 27 de mayo al 31 de julio y que cientos más han sido abatidas a lo largo de las rutas de los convoyes de alimentos liderados por la ONU.

La FHG asegura que sus contratistas armados sólo han usado gas lacrimógeno o realizado disparos de advertencia a fin de evitar aglomeraciones mortales. El ejército de Israel ha afirmado que sólo dispara tiros de advertencia también. Ambos sostuvieron que las cifras de muertos han sido exageradas.

Según la Oficina de Medios de la FHG no se han realizado disparos "cerca o en nuestros sitios".

Más muertes por hambre

El Ministerio de Salud de Gaza informó que seis adultos palestinos más murieron por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el número de muertos entre los adultos palestinos a 82 en las cinco semanas desde que el Ministerio comenzó a contar las muertes entre adultos a finales de junio. Las muertes relacionadas con la desnutrición no están incluidas en el conteo de bajas de guerra del Ministerio.

Noventa y tres niños también han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra en Gaza en 2023, de acuerdo con el Ministerio.

Israel ha tomado medidas en la última semana para aumentar el flujo de alimentos a Gaza, diciendo que 1,200 camiones de ayuda han entrado mientras que cientos de palés han sido lanzados desde el aire, pero la ONU y los grupos de ayuda advierten que las condiciones no han mejorado. La ONU ha dicho que se necesitan de 500 a 600 camiones al día.

La ira ha llevado a protestas en el extranjero, incluida una en Australia el domingo por miles de personas.

El ataque de 2023 que desencadenó la guerra mató a unas 1,200 personas y secuestró a otras 251. La ofensiva militar de represalia de Israel ha matado a más de 60,800 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El Ministerio, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, está compuesto por profesionales médicos. Naciones Unidas y otros expertos independientes consideran sus cifras como el conteo más confiable de bajas. Israel ha rechazado sus cifras, pero no ha proporcionado su propio recuento de bajas.

