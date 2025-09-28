Cerrar X
Internacional

Trump se pronuncia tras tiroteo en iglesia de Michigan

El presidente Donald Trump condenó el ataque pidiendo que la epidemia de violencia que vive el país se termine de inmediato

  • 28
  • Septiembre
    2025

El presidente Donald Trump condenó el ataque y pidió orar por las víctimas y sus familias.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en Estados Unidos. Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato”, subrayó.

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también llamó a la oración y pidió colaboración con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, destacando que “los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y conexión”.

El tiroteo en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó un saldo de un muerto y nueve heridos este domingo, informaron autoridades locales.

El atacante, un hombre de 40 años originario de Burton, ingresó al templo con un rifle de asalto y abrió fuego contra los feligreses, que se contaban por cientos. Tras el ataque, provocó un incendio dentro de la iglesia. Fue abatido por dos agentes de policía en el lugar.

El jefe de la policía local, William Renye, señaló que el número de víctimas podría aumentar conforme avance la investigación, ya que las labores de rescate se han visto complicadas por el fuego iniciado de manera “deliberada” por el agresor.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que el FBI ya se encuentra en la zona para apoyar en las investigaciones. “Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, expresó.

 


