Congreso comienza a armar presupuesto

Diputados buscan fortalecer a municipios del Pacto NL, que aglutina gobiernos emanados de PRI, PAN y Morena.

Los legisladores de Nuevo León ya empezaron a armar su propia versión del Presupuesto 2023, sin la participación del Ejecutivo estatal, que es el que debe de enviar el proyecto de Egresos, según marca la ley.

Con esta estrategia, las bancadas del PRI y PAN buscarán robustecer las finanzas de “sus” municipios, o sea, los aglutinados en el Pacto Nuevo León, y para eso alistan más reformas que les faciliten dicho fin.

Entre estas reformas está nuevamente votar los cambios a la Ley de Coordinación Hacendaria, que los municipios obtengan 30% de las participaciones federales y no 20%, como está actualmente.

Cabe precisar que dicha enmienda ya fue aprobada, pero también vetada por el gobernador, Samuel García, por lo que al someterla a discusión en el pleno se podrá avalar de nueva cuenta.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada sin partido, Jéssica Elodia Martínez, dijo a El Horizonte que hoy aprobarán en comisiones ocho reformas en materia fiscal que garantizarán darle más dinero a los municipios.

“Aún no tenemos cuánto aumentaría cada municipio, pero el día de mañana (hoy) sesiona la Comisión de Presupuesto y vienen algunas propuestas que solamente si la mayoría de la Comisión de Presupuesto vota a favor, pues modificaría un poco la forma de asignar recursos a los municipios, pero en general a los 51 municipios del estado.

“Son algunas reformas a las Leyes de Hacienda y la forma en que se distribuyen los recursos a los municipios”, indicó Jéssica Elodia Martínez.

Aunque la legisladora afirmó que los cambios beneficiarían a los 51 municipios, un diputado tricolor cercano a las discusiones dijo que en realidad se busca darle más dinero a los municipios del PRI y PAN, porque el gobierno de Movimiento Ciudadano pretende dejarlos “desprotegidos”.

“Los otros (municipios de MC) como quiera traen la bendición del gobernador, aunque la iniciativa de reforma, pues obviamente iba parejo.

“Cuando se modificó la Ley de Coordinación Hacendaria hace un par de semana, pues obviamente era aplicable a los 51 municipios, pero ahora si realmente se le va a meter mano, pues yo creo que obviamente (PRI y PAN) van a cuidar a los que están desprotegidos de alguna manera por el gobierno, pero la reforma a la Ley Hacendaria aplicaba para los 51 municipios”, aseguró un diputado de la bancada del PRI.



... Y analizan proyecto

con alcaldes



Los diputados del Congreso de Nuevo León cumplieron su advertencia y ayer realizaron una segunda reunión con grupos representativos para el análisis del Presupuesto 2023.

La comisión de Presupuesto encabezó la reunión.

Los primeros en acudir fueron la mayoría de los 24 alcaldes que integran el Pacto por Nuevo León, que pidieron se les asignen $7,500 millones de pesos y crear el Fondo Metropolitano.

Esos $7,500 millones de pesos equivalen a la tercera parte del excedente de $2,000 millones de pesos que recibiría el Presupuesto estatal, o al 5% de ese mismo presupuesto.

Reunidos en el Salón Polivalente, los diputados preguntaron a los ediles sobre sus necesidades.

El alcalde de Cadereyta, Cosme Leal, exigió que de la Red Estatal de Autopistas les asignen ¢30 centavos de cada peso que se reciba en las casetas de cobro ubicadas en sus municipios.

Los alcaldes alegaron que es injusto que todos los recursos de peaje se los quede ese organismo, cuando municipios como Cadereyta, Juárez y Guadalupe tienen que bachear y pavimentar por el mal estado de la carpeta asfáltica.

Los ediles pidieron a los legisladores crear un Fondo Metropolitano que les permita tener recursos para enfrentar gastos que le corresponden al estado, como reforzar la seguridad.

“La calidad de los pavimentos está totalmente deteriorada, la administración anterior no les puso ni un peso”, consideró la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz.



- Los diputados del PRI y del PAN los respaldaron.



“(Las autoridades) Están solicitando un presupuesto de $140,000 millones de pesos, ustedes están solicitando $7,500 millones de pesos. No es nada, no es nada en comparación con el presupuesto pasado, van a subir más de $20,000 millones de pesos y ustedes están solicitando algo que es módico', dijo Heriberto Treviño, coordinador de los diputados del PRI

“Cuenten con todo el apoyo del PRI”, expresó.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Jéssica Elodia Martínez, dijo que el gobernador Samuel García no les dejó otro camino.



- Pide Poder Judicial $2,700 millones



El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, pidió un incremento de 7.7% en su presupuesto para tener $2,724 millones de pesos, que usará para ampliar juzgados, llevar módulos a García y San Pedro, avanzar en la justicia laboral y expedir de manera virtual las copias certificadas, ahorrado 100,000 hojas de papel al año.

De igual forma, el encargado de Despacho de la Fiscalía de Justicia, Pedro Arce, pidió un aumento de 32% a su presupuesto, que le permitiría cubrir el déficit de 485 empleados, entre ellos 200 policías ministeriales, 100 agentes del Ministerio Público y 185 peritos, desbandada que inició en el 2018, cuando pasó a ser autónoma.

A mediados del 2023, se terminará el nuevo edificio del Servicio Médico Forense (Semefo) y un plan, aparte, es crear un Centro de Justicia, Protección e Investigación de los Delitos contra la Mujer y la Familia, para albergar a todas las Fiscalías y oficinas implicadas de esos temas.



- Gobierno de Nuevo León no asiste a reunión convocada por el legislativo



La cita era a las 12 del mediodía, pero ningún funcionario del gobierno de Nuevo León acudió a la reunión convocada por el Congreso local para analizar con el Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto 2023.

La reunión era para conocer las necesidades presupuestales del gobierno estatal.

Dos horas antes, sí acudieron la mayoría de los 24 alcaldes del Pacto por Nuevo León. Del gobierno estatal, no mandaron justificación para la ausencia.

“Nosotros sí estamos en la disposición de hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo es revisar el paquete fiscal.

“Llegó la mitad y la otra mitad todavía no llega, pero si llegó la mitad, entonces tampoco podemos nosotros irnos de vacaciones al extranjero o Cancún, necesitamos empezar a trabajar”, afirmó Jéssica Elodia Martínez.

Las reuniones fueron convocadas luego de que el gobernador Samuel García no le envió al Congreso el proyecto de Ley de Egresos, ni el Paquete Fiscal en su conjunto.

Los legisladores decidieron que, ante la falta de proyecto, será el Congreso el que se reúna con alcaldes, organismos y funcionarios estatales para ir integrando un proyecto de Presupuesto 2023.

Las reuniones continuarán este viernes.