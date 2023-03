Abogado denuncia que ordenaron no abrir celda a migrantes

El abogado Jorge Vázquez Campbell denunció que el contraalmirante Salvador González, dio la orden por medio de una llamada.

El jefe de la agencia migratoria mexicana en el estado, donde un incendio en un centro de detención mató al menos a 39 migrantes esta semana, fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos, según una denuncia presentada por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos.



El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. En esta localidad se encuentra el centro de detención que fue escenario del suceso más letal de la historia reciente de México y ha multiplicado las críticas a la actual política migratoria del país.

El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.

Al ser preguntadas al respecto el miércoles, tanto la secretaria de Seguridad como la fiscal que lleva el caso indicaron que, hasta el momento, no tenían ningún testimonio que mencionara esa supuesta llamada.

Según la denuncia, presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell y a la que tuvo acceso The Associated Press, el funcionario presuntamente 'dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo'.

Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos, por lo que la investigación federal está centrada en las razones que motivaron este comportamiento. Además de los muertos, casi una treintena de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.

Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios y cinco guardias de seguridad privada, están bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de captura, entre ellas una contra el migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta.

El presidente Andrés Manuel López obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. 'Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad'.

De acuerdo con el abogado Vázquez Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, 'empezaron a hacer su protesta'.