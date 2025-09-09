Cerrar X
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol

Claudia Sheinbaum lamentó la muerte del capitán Abraham Jeremías 'N' en Altamira, y aseguró que no hay pruebas de su implicación en el caso de huachicol fiscal

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que no existe certeza de que el marino estuviera implicado en el caso de huachicol fiscal, relacionado con el decomiso de un buque en Tampico el pasado marzo.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que estuviera involucrado en este proceso; las investigaciones siguen”, señaló.

Además, la Secretaría de Marina-Armada de México también confirmó el deceso y expresó en un comunicado su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del oficial, asegurando que recibirán los apoyos correspondientes y que se colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Una institución con reconocimiento

Sheinbaum defendió a la Marina y destacó que se trata de una de las instituciones más respetadas por los mexicanos.

“El que haya uno, dos o tres elementos involucrados en un hecho lamentable habla bien de la institución, porque participa en la investigación y colabora con la FGR”, subrayó.

Además, resaltó el papel del almirante Raymundo Pedro Morales en garantizar la integridad de las indagatorias.

La muerte del capitán ocurre en paralelo al proceso judicial que enfrenta el vicealmirante Manuel Roberto “F” y nueve marinos más, quienes fueron vinculados a proceso el 9 de septiembre por presunta delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos.

El caso, calificado por la Fiscalía General de la República como una red con alto poder económico, puso bajo la lupa a integrantes de la Semar, aunque el gobierno federal insiste en que habrá cero impunidad.

 

 


