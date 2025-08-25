Transportistas bloquean autopista México-Querétaro
Este bloqueo provocó que la vialidad esté colapsada desde hace varias horas en dirección a la Ciudad de México, creando filas de autos de casi 10 kilómetros
Este lunes miles de automovilistas se toparon con una gran sorpresa en la autopista México-Querétaro, pues grupos de transportistas bloqueó el camino, provocando un caos en esta transitada zona.
La manifestación fue confirmada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que informó que el bloqueo está ubicado a la altura del 93, en la zona del municipio de Jilotepec.
Este bloqueo ha provocado que la vialidad esté completamente colapsada desde hace más de tres horas en dirección a la Ciudad de México, creando filas de autos de casi 10 kilómetros.
Los inconformes exigen a las autoridades que se atiendan los problemas de inseguridad que persisten en la zona contra ellos, pues han reportado un creciente número de secuestros y homicidios.
"Somos objeto de secuestros y homicidios por no pagar a la mencionada Familia Michoacana, que nos exige día con día pago para poder laborar", se lee en el documento, se lee en un comunicado emitido por ellos.
