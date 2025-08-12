Cerrar X
detenido_crimen_secretario_56b599f769
Nuevo León

Cae hombre vinculado con homicidio de secretario de Linares

Yan Carlos 'N' habría participado de manera activa en los hechos previos, durante y posteriores al asesinato del secretario de Ayuntamiento de Linares

  • 12
  • Agosto
    2025

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplió con una orden de aprehensión en contra de Yan Carlos “N”, de 31 años, relacionado presuntamente con el homicidio del secretario del Ayuntamiento de Linares, Juan Pulido, el pasado siete de junio. 

Según las indagatorias, Yan Carlos “N” habría participado de manera activa en los hechos previos, durante y posteriores al asesinato, en colaboración con un adolescente identificado como Luis Mario “N”, quien fue señalado como el presunto autor material del disparo que causó la muerte de la víctima.

Las investigaciones señalan que Yan Carlos “N” habría proporcionado información mediante mensajes de WhatsApp para localizar y seguir a la víctima, facilitando así la comisión del delito.

El ataque ocurrió en un domicilio de la calle Pablo Salce, colonia Centro, donde el secretario fue agredido con un arma de fuego y perdió la vida en el lugar.

Actualmente, Yan Carlos “N” permanece internado en un centro de reinserción social estatal, a disposición de un Juez de Control.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
Whats_App_Image_2025_08_13_at_12_38_15_AM_fb4cb2c9eb
Golpe a criminales clave frena delitos en Nuevo León
Miguel_Flores_c1a09036dc
Resalta Miguel Flores reducción histórica de homicidios en NL
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_4c0b6cd831
Reabren paso inferior de Rómulo Garza a Churubusco en San Nicolás
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×