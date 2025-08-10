Cerrar X
Nuevo León

Celebra San Pedro con gran éxito la Copa de Beisbol Infantil 2025

El Municipio de San Pedro Garza García reafirma su compromiso como promotor del deporte y la sana convivencia deportiva en familia

  • 10
  • Agosto
    2025

San Pedro Garza García vivió un fin de semana lleno de aplausos, porras y espíritu deportivo con la realización de la Copa de Beisbol Infantil San Pedro 2025, que reunió a niñas, niños, entrenadores y familias en una jornada de sana competencia y convivencia.

Organizado por el Municipio de San Pedro, el torneo forma parte del impulso permanente al deporte, en especial al béisbol, que se practica en los parques municipales como una forma de fomentar hábitos saludables, trabajo en equipo y valores en la niñez sampetrina.

Las gradas de los parques Carlos Bremer, en el Casco, y Fernando Valenzuela, en San Pedro 400, lucieron llenas de familias que disfrutaron un ambiente seguro y festivo. Entre aplausos y porras, las y los pequeños peloteros mostraron su talento, disciplina y pasión por el juego, confirmando que el béisbol está vivo y creciendo en la ciudad.

Con este tipo de eventos, el Municipio refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en instalaciones y programas deportivos que fortalezcan el tejido social y promuevan una vida activa desde la infancia.


