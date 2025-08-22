Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos

Las autoridades estatales de seguridad identificaron a tres grupos criminales que operan en importantes vías de comunicación de Nuevo León: la Red de Autopistas Saltillo y la Carretera Libre a Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información oficial, en la autopista se registran robos carreteros, mientras que en la carretera libre operan bajo la modalidad de “montachoques”.

Al momento, diez personas han sido detenidas como parte de operativos que ya han implementado.

“Luego de trabajos de inteligencia logramos identificar a tres grupos criminales, de los cuales una serie de detenciones simultáneas nos tienen como detenidos al menos a 10 personas relacionadas con robos recientes”, detalló Gerardo Escamillla, secretario de Seguridad.

Los casos más recientes ocurrieron en la Red Estatal de Autopistas, particularmente en el tramo de Santa Catarina, entre García y la caseta, donde las víctimas eran en su mayoría “paisanos” es decir, ciudadanos que trabajan en Estados Unidos y regresan a México por carretera.

“Fueron eventos donde las víctimas eran nuestros paisanos, gente que trabaja en Estados Unidos y regresa a su patria”, se precisó.

Por su parte, en la Carretera Libre a Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores, la autoridades indiqcaron que en los últimos días se ha detectado la presencia de personas “montachoques”.

Las autoridades confirmaron que los casos ya están siendo procesados con apoyo de la Fiscalía.

“Estamos dando seguimiento en coordinación con la Fiscalía para que esto prospere judicialmente”, añadieron.

