Cerrar X
EH_UNA_FOTO_28_faaccd3a9f
Nuevo León

Detienen a presunto asaltante de carretera a Saltillo

Fuerza Civil detuvo en Monterrey a un hombre ligado a un asalto violento en carretera a Saltillo y a una mujer que lo acompañaba en una camioneta

  • 17
  • Agosto
    2025

Un hombre que estaría relacionado en el asalto con violencia a una familia en carretera a Saltillo fue detenido por Fuerza Civil este domingo junto con una mujer a bordo de una camioneta, en Monterrey.

A ambos se les aseguraron diversas dosis de mariguana y droga cristal cuando se desplazaban en un Ford F150.

A los detenidos se les identificó como Rogelio, de 29 años, y Friday, de 27.

"Las autoridades policiales ya buscaban al varón, ya que se relaciona con hechos delictivos como el robo con violencia en carreteras, siendo uno de los más recientes el registrado el pasado 05 de agosto en la Carretera a Saltillo, en el municipio de García", se informó a  través de un comunicado.

Según versiones, la captura se logró en la Avenida Cabezada y Mausoleo, en la Colonia Barrio San Luis.

La autoridad estatal ya tenía la información del detenido y las características de su vehículo.

Las víctimas del asalto fueron un matrimonio y sus tres pequeños hijos, quienes procedían de Dallas, Texas y se dirigían a Saltillo para visitar a unos familiares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9d3fb46283
Deja Ramos Fest 2025 derrama de $5 millones y saldo blanco
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_1_58cd354198
Preparan Feria de Regreso a Clases con apoyos económicos
publicidad

Últimas Noticias

Destina_gobierno_68_millones_de_pesos_en_semaforos_nuevos_b03bea6a0c
Destina gobierno $68 millones de pesos en semáforos nuevos
Toma_posesion_nuevo_mando_de_Septima_Zona_d9557ff9e8
Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona Militar
Inicia_racha_de_lluvias_en_Nuevo_Leon_refrescara_el_ambiente_955bf65759
Inicia racha de lluvias en Nuevo León; refrescará el ambiente
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×