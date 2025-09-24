Entregarán medalla de Mauricio Fernández a su familia

La medalla que el Congreso de Nuevo León instituyó en honor al alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, y que él ya no pudo recibir, será entregada a su familia.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que esperan realizar la ceremonia la próxima semana en el recinto legislativo, pero la fecha dependerá de los tiempos de sus familiares.

La entrega de esa presea será parte del homenaje póstumo que el Congreso Local ofrecerá a modo de reconocimiento para el edil que falleció el pasado martes.

"Queríamos entregarle esta primer medalla como lo marcaba el transitorio del reconocimiento, pero pues desgraciadamente el tiempo no nos alcanzó. Sí, definitivamente (se la entregarán a su familia). Teníamos la fecha que estaba acordada, que era la próxima semana, pero estaremos a disposición de la familia", explicó.

"El día que ellos tengan la oportunidad de recibir este homenaje que le queremos hacer en el Congreso y aprovechar ese momento para entregarles la medalla y hacerle un homenaje a este gran hombre, un gran nuevoleonés y un gran sampetrino", expresó De la Fuente.

