Cerrar X
EH_UNA_FOTO_37e115a065
Nuevo León

Red Ambiental lanza campaña del mes rosa en El Carmen

El municipio de El Carmen se une a la Campaña Rosa de Red Ambiental para concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama

  • 08
  • Octubre
    2025

Octubre llegó con un mensaje claro para el municipio de El Carmen: “Detectar para vivir, autoexplórate”. Bajo este lema, el municipio se sumó un año más a la Campaña Rosa de Red Ambiental, la cual busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

En el marco del mes rosa, un camión recolector de basura color rosa estará circulando por las calles de El Carmen durante todo octubre, llevando un mensaje de prevención. 

“La importancia que es con las mujeres, que es el tema de salud, que la mujer es la base de la sociedad y a veces en atenderse a ella misma no es la primera; no hay que dejarlo, autodetectarse a tiempo es vida”. 

Además, gracias a la colaboración con Farmacias Similares, se habilitará un consultorio móvil que recorrerá distintos puntos del municipio ofreciendo mamografías gratuitas. Esta acción representa una oportunidad clave para muchas mujeres que requieren acceder a este estudio, vital para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas.

Este 2025, Red Ambiental cumple once años realizando esta campaña en todo el país, los mismos años en los que El Carmen ha participado activamente. 

“Muy contentos con Red Ambiental en participar aquí en nuestro municipio contra lo que es la lucha del cáncer de mama, específicamente. Hoy, pues, en el mes rosa, en donde, pues, estamos invitando a toda la gente de aquí del municipio, especialmente a una autoexploración, y que cuentan con el municipio, no nada más en este mes”, dijo el alcalde del municipio, Gerardo de la Maza.      

La iniciativa no solo tiene presencia en varios municipios de Nuevo León, sino que también se replica en más de 30 ciudades del país. 

Red Ambiental continuará con actividades y acciones de sensibilización durante todo octubre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T114805_186_847d193e3d
Piden implementar campañas para detectar enfermedades congénitas
c4cfe972_9cfa_4daf_8412_fb365ae47f17_da6b5b3fbc
Santa Catarina se une a la campaña contra el cáncer de mama
Whats_App_Image_2025_10_06_at_5_41_01_PM_1_1aeb06b300
Guadalupe lanza campaña contra el cáncer de mama
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145105_210_b05989aca0
Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco
tesla_eua_893e4512d2
Investiga EUA de nuevo a Tesla por fallas en conducción autónoma
EH_UNA_FOTO_9f4b5975c1
Suspenden paso vehicular en vados por crecientes de ríos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×