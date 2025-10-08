Red Ambiental lanza campaña del mes rosa en El Carmen

Octubre llegó con un mensaje claro para el municipio de El Carmen: “Detectar para vivir, autoexplórate”. Bajo este lema, el municipio se sumó un año más a la Campaña Rosa de Red Ambiental, la cual busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

En el marco del mes rosa, un camión recolector de basura color rosa estará circulando por las calles de El Carmen durante todo octubre, llevando un mensaje de prevención.

“La importancia que es con las mujeres, que es el tema de salud, que la mujer es la base de la sociedad y a veces en atenderse a ella misma no es la primera; no hay que dejarlo, autodetectarse a tiempo es vida”.

Además, gracias a la colaboración con Farmacias Similares, se habilitará un consultorio móvil que recorrerá distintos puntos del municipio ofreciendo mamografías gratuitas. Esta acción representa una oportunidad clave para muchas mujeres que requieren acceder a este estudio, vital para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas.

Este 2025, Red Ambiental cumple once años realizando esta campaña en todo el país, los mismos años en los que El Carmen ha participado activamente.

“Muy contentos con Red Ambiental en participar aquí en nuestro municipio contra lo que es la lucha del cáncer de mama, específicamente. Hoy, pues, en el mes rosa, en donde, pues, estamos invitando a toda la gente de aquí del municipio, especialmente a una autoexploración, y que cuentan con el municipio, no nada más en este mes”, dijo el alcalde del municipio, Gerardo de la Maza.

La iniciativa no solo tiene presencia en varios municipios de Nuevo León, sino que también se replica en más de 30 ciudades del país.

Red Ambiental continuará con actividades y acciones de sensibilización durante todo octubre.

