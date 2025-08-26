Cerrar X
Tamaulipas

Ampliarán vía del carril SENTRI en puente Reynosa-Hidalgo

Los padres sustentan su petición en el ejemplo de cruces como Nuevo Laredo y el puente “Los Tomates”, donde el SENTRI funciona las 24 horas del día

  • 26
  • Agosto
    2025

Han comenzado las gestiones ante Caminos y Puentes Federales (Capufe) para solicitar la ampliación de carriles y la extensión de horarios de operación en el carril SENTRI del puente internacional Reynosa-Hidalgo, una demanda encabezada por padres de familia de alumnos binacionales.

Los solicitantes aseguran que cada mañana los estudiantes deben esperar en condiciones de inseguridad mientras se abre el cruce, lo que genera preocupación entre quienes a diario se trasladan a escuelas en el sur de Texas.

Perla Cano, madre de familia, señaló que el horario actual representa un riesgo y una pérdida de tiempo, por lo que piden que la apertura sea desde las cinco de la mañana o incluso que opere las 24 horas, como sucede en otros cruces fronterizos. Explicó que los usuarios, incluidos niños desde preescolar hasta preparatoria, permanecen hasta dos horas y media detenidos en fila, en una zona que de acuerdo con indicadores de seguridad es de las más vulnerables de la ciudad.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 2.13.37 PM.jpeg

Dulce Ramos, otra madre de familia, expuso que desde las 4:30 de la mañana ya comienzan a formarse vehículos, lo que provoca filas largas que se extienden hasta las vías del tren. Señaló que en ocasiones el tiempo de espera en el carril SENTRI es mayor que en los carriles normales, lo que contradice el propósito del programa.

Los padres sustentan su petición en el ejemplo de cruces como Nuevo Laredo y el puente “Los Tomates”, donde el SENTRI funciona las 24 horas del día. Cano agregó que personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ya trabaja en esos horarios, por lo que consideran que el problema radica en la coordinación, motivo por el cual buscan el apoyo del Consulado de México en McAllen para gestionar el enlace binacional.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 2.13.36 PM.jpeg

Actualmente, quienes cruzan diariamente hacia Estados Unidos por este puente internacional deben llegar de madrugada para alcanzar lugar en la fila, exponiéndose a los riesgos de inseguridad propios de la zona.

Mónica, también madre de familia, subrayó que esta situación genera incertidumbre sobre el tiempo de cruce y la posibilidad de llegar puntuales a las escuelas. Afirmó que la ampliación de horarios permitiría un flujo más ágil y daría tranquilidad a las familias que dependen de este cruce para cumplir con sus actividades escolares y laborales.

Los solicitantes insistieron en que la medida no solo beneficiaría a estudiantes, sino también a trabajadores y viajeros frecuentes que cuentan con la acreditación de “viajeros seguros” expedida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.


