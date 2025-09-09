Cerrar X
Tamaulipas

Derrocha alcalde de Reynosa en costosa boda en Oaxaca

Mientras Reynosa sufre por falta de servicios básicos, el alcalde Peña Ortiz celebró su boda fuera del estado, generando indignación por el derroche

  • 09
  • Septiembre
    2025

Mientras miles de familias de Reynosa sobreviven entre baches, fugas de aguas negras, falta de agua potable y colonias enteras sin pavimentación ni alumbrado público, los funcionarios del gobierno municipal parecen vivir otra realidad muy distinta: la del lujo, el derroche y los escenarios alejados de la ciudad que gobiernan. 

El caso más reciente es el del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, conocido como “Makito”, quien después de presumir en Reynosa una boda comunitaria bajo el discurso de cercanía con el pueblo, celebró su boda real en Oaxaca, uno de los destinos turísticos más atractivos del país. 

La celebración, además de costosa, incluyó el hospedaje durante varios días de funcionarios municipales y sus acompañantes, lo que ha generado indignación entre los ciudadanos, que contrastan estas escenas de derroche con la dura realidad de una ciudad rezagada y golpeada por la falta de servicios básicos. 

WhatsApp Image 2025-09-09 at 1.08.14 AM.jpeg

Este contraste ha despertado fuertes críticas, pues mientras los servicios públicos colapsan, los gobernantes locales utilizan sus cargos como trampolín para el beneficio personal y el disfrute de privilegios, muy lejos de los valores de austeridad y honestidad que promueve la llamada Cuarta Transformación. 

En Reynosa, colonias enteras llevan años esperando pavimentación, alumbrado y seguridad; familias que pasan días sin agua; ciudadanos que, al intentar salir a disfrutar de un fin de semana en la región, se topan con tránsitos que ven en cada vehículo una cuota; y la constante amenaza de situaciones de riesgo que mantienen a la población limitada en sus actividades cotidianas. 

WhatsApp Image 2025-09-09 at 1.08.13 AM.jpeg

A todo ello, se suma la percepción ciudadana de que desde hace más de una década Reynosa fue secuestrada políticamente por el clan Peña Ortiz, que ha convertido la administración pública en un negocio familiar, más preocupado por perpetuarse en el poder que por responder a las necesidades urgentes de la ciudad. 

La boda del alcalde, celebrada en un escenario turístico de lujo y no en Reynosa, ha sido vista como un símbolo del distanciamiento entre la clase política local y la ciudadanía, que sigue esperando soluciones reales a problemas básicos como agua, seguridad y servicios públicos.


