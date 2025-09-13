Muerte de menor en Reynosa, no quedará impune: Fiscalía 

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, aseguró que la muerte del menor Jossua, hechos registrados en Reynosa, no quedará impune, que se llegará hasta las últimas consecuencias y que, de existir alguna responsabilidad por parte de elementos de la Policía Investigadora, que tampoco se descarta, se deberá de atender y proceder con las acciones correspondientes en términos de la misma ley.

Durante la entrevista realizada al término de la ceremonia cívica en el Paseo Méndez de Ciudad Victoria y donde se conmemoró el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, Barrios Mojica, dijo que son tres elementos los elementos de la Policía Investigadora adscritos a la fiscalía general de Justicia (FGJET), que se encuentran suspendidos de sus labores mientras se realizan las investigaciones, debido a que supuestamente accionaron sus armas de cargo durante un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Reynosa, y donde lamentablemente perdiera la vida el menor de edad.

“Siguen las declaraciones en donde todavía se está llevando la investigación, se levantaron diversos casquillos, desde luego hay casquillos que corresponden a las armas de la fiscalía, también hay otros casquillos que corresponden a otras armas precisamente de una camioneta localizada y que fue asegurada ese mismo día, están las investigaciones, de las armas, de criminalística de campo, para poder determinar de dónde salieron los disparos, desde luego es importante concluir las investigaciones y que esta lamentable pérdida de vida de un menor, no queda impune ese es el compromiso que tenemos en la fiscalía y seguimos al pendiente de los resultados”, señaló.

Se refirió a las diversas declaraciones que han existido en torno a estos hechos, tanto de los elementos de la Policía Investigadora, así como de las víctimas, en el caso de los padres del menor, porque también han rendido declaraciones en dos ocasiones para ir perfeccionando los detalles que ya son propias de las investigaciones, pero el compromiso es que el hecho no quede impune”, insistió.

“Hay que determinar una responsabilidad y si efectivamente hay una responsabilidad por parte de servidores públicos de la institución, que tampoco se descarta, pues se tiene que atender y desde luego las acciones correspondientes en términos de la misma ley, continúa la investigación, los tres elementos están suspendidos, no se ha determinado la investigación correspondiente a los hechos porque hay una responsabilidad dentro de la propia privación de la vida, pero de ser el caso pues también hay un tema de responsabilidad administrativa, de los órganos fiscalizadores, ya sea el órgano interno de control o incluso asuntos internos, pero repetimos no avanzamos todavía en temas determinantes, estamos todavía en la etapa de las investigaciones”, dijo el fiscal de Tamaulipas.

Por último, mencionó que, a los tres elementos de la Policía Investigadora, que participaron en esa unidad, se les realizaron las pruebas de balística, de las armas, “sin embargo metros atrás en ese lugar de los hechos, venía otra unidad, pero esa no tuvo nada que ver con los disparos propiamente dicho, hablamos de los disparos, hay casquillos que corresponden a tres armas, dos de ellas fueron las que se accionaron, pero son parte de las mismas investigaciones”, concluyó.

