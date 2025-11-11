Cerrar X
Tamaulipas

Turismo presenta la segunda edición del Maratón Bicentenario 2025

En esta localidad fronteriza se han preparado 80 puntos de animación, a lo largo del recorrido, con la participación de negocios y sociedad civil

El secretario de turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, realizó la presentación de la segunda edición del Maratón Bicentenario, Tamaulipas 2025, rumbo al Bicentenario de Matamoros, una competencia que consolida al estado como un referente nacional en materia de turismo deportivo. 

El año pasado la primera edición de este maratón se realizó en ciudad Victoria, con la participación de casi 1,000 atletas de todo el país, hoy en el marco de los preparativos por los 200 años de Matamoros, este evento llega al norte de Tamaulipas para fortalecer la identidad, la convivencia y el orgullo. 

“El maratón se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a partir de las 5:30 de la mañana con recorridos en categorías de 42, 21,10, y 5 kilómetros en las ramas varonil y femenil y con categorías que permiten la participación de deportistas de todas las edades, más allá de la competencia este evento representa una celebración del deporte como instrumento de promoción turística, salud y cohesión social, impulsa la economía local y proyecta Matamoros como un destino de energía, cultura y hospitalidad”, dijo el secretario de turismo. 

El funcionario estatal resaltó que se trabaja para consolidar el turismo deportivo como un eje estratégico de desarrollo, en donde eventos como el maratón bicentenario de Tamaulipas, el triatlón y el gran fondo de ciclismo de Tamaulipas, se han convertido en tradiciones anuales impulsadas por el gobierno del Estado para fortalecer la derramé económica y promover la actividad física. 

 “Este tipo de competencias permiten mostrar al mundo que Tamaulipas está listo para recibir grandes eventos y que cuenta con la infraestructura, la seguridad y hospitalidad necesarios para hacerlo, hoy el turismo deportivo forma parte de la estrategia integral para reconstruir el tejido social y proyectar una nueva imagen para Tamaulipas”, señaló. 

Agradeció la coordinación del municipio de Matamoros, del equipo organizador y de todas las instituciones como cuerpos de seguridad, patrocinadores y equipos médicos que hacen posible este encuentro y extendió la invitación a todas y todos los tamaulipecos a sumarse a esta gran fiesta deportiva, “ya sea participando como corredores o acompañando desde las calles, porque cada aplauso, cada sonrisa y cada esfuerzo suman a la historia de este evento que hoy fortalece el orgullo de Matamoros y de todo Tamaulipas, el deporte nos une en el turismo, nos impulsa y Tamaulipas nos llena de orgullo”. 

Por su parte, Myria Zeldi Leal Guajardo, secretaria de Turismo en Matamoros, agradeció a las autoridades estatales, por haber distinguido a Matamoros como sede del maratón Tamaulipas, rumbo al bicentenario 2025. 

“En Matamoros estamos listos para recibir a todos los visitantes que participan en este gran evento, es el primer maratón en la historia de nuestra ciudad para el cual hemos trabajado intensamente con el objetivo de ofrecer una ruta segura y bien organizada, contaremos con 550 elementos, entre ellos, tránsito, protección civil, policía de proximidad, policía turística, Guardia Nacional, policía estatal y voluntarios distribuidos a lo largo de los 42 km, garantizando la seguridad y el acompañamiento de todos los corredores”, dijo la funcionaria municipal de Matamoros. 

En esta localidad fronteriza se han preparado 80 puntos de animación, a lo largo del recorrido, con la participación de empresas, negocios, restaurantes, hoteles y matamorenses que se han sumado con entusiasmo para alentar y recibir a los participantes. 

“Se ha sumado la bolsa total de premios de 280 mil pesos para todos los participantes, una suma de 142 mil pesos para todas las categorías, exclusivamente para los matamorenses, llegando a una suma total de 430 mil pesos y una chamarra para todos los finalistas del maratón”, señaló.


