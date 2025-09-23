Cerrar X
Los Harlem Globetrotters celebran 100 años con gira en México

Con nuevos jerseys conmemorativos y experiencias exclusivas para fans, los Globetrotters llegarán a Monterrey, CDMX y Guadalajara en 2025

  23
  Septiembre
    2025

Los Harlem Globetrotters celebran su temporada centenaria con una gira especial por México, presentándose en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En esta edición histórica, el equipo estrenará uniformes conmemorativos y se enfrentará nuevamente a sus rivales clásicos, los Washington Generals.

Como parte del espectáculo, los asistentes podrán disfrutar del Balón Dorado de Spalding, convivencias previas con jugadores a través del nuevo Magic Pass y una sesión de autógrafos gratuita para todos los fans al finalizar el partido.

El equipo, conocido por romper barreras dentro y fuera de la duela, actualmente ostenta más de 60 récords Guinness, reafirmando su legado global.

La preventa exclusiva con Tarjetas Banco Azteca será del 23 al 25 de septiembre; la venta general iniciará el 26 a través de Superboletos y puntos autorizados.


